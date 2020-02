Deuxième rencontre entre Don Iveson et Justin Trudeau

Mardi à Ottawa, le maire d’Edmonton, Don Iveson, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se sont rencontrés pour la deuxième fois depuis la réélection des libéraux. Cette rencontre survient, à un moment opportun pour les deux leaders, soit le jour même où la Cour fédérale d’appel a déclaré que les consultations supplémentaires entourant l’expansion du pipeline Trans Mountain étaient adéquates permettant au projet d'aller de l’avant.

Nous avons discuté de combien les dernières nouvelles concernant le pipeline Trans Mountain sont positives , indique Don Iveson.

Il a salué au passage le travail qu’il qualifie d’« extraordinaire » de l'ancien ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, et l’engagement de Justin Trudeau dans ce dossier controversé.

Malheureusement [la décision de la Cour fédérale d’appel] n’est pas arrivé à temps pour [M. Trudeau] sur le plan électoral, a ajouté Don Iveson, mais je pense que c’est un jour important pour célébrer son leadership personnel et son engagement à faire avancer le projet jusqu’à ce stade-ci. Cela faisait partie des espoirs économiques de l’Alberta d’être en mesure d’obtenir un prix mondial pour les produits que nous produisons aujourd’hui .

Cela montre vraiment qu'il existe un moyen de réaliser de grands projets énergétiques dans ce pays. Don Iveson, maire d’Edmonton

Sur son compte Twitter, le premier ministre dit avoir eu une bonne réunion avec Don Iveson sur la façon dont ils peuvent « continuer à créer des opportunités pour les Edmontoniens ».

« Nous travaillons avec des maires à travers le pays pour bâtir des communautés plus fortes et plus sûres. Nous avons accompli beaucoup, mais il y a encore du travail à faire », y écrit-il.

D’autres sujets sur la table

Les deux hommes politiques ont aussi discuté des priorités du secteur municipal en matière de budget, de politique environnementale, de développement économique et d’infrastructures.

Il a aussi été question des enjeux économiques de l’Ouest et du groupe du groupe de travail des maires et des dirigeants municipaux des Prairies canadiennes.

Selon M. Iveson, la question du prochain budget provincial de l’Alberta, attendu au printemps, n'a pas été soulevée afin d’éviter « toute spéculation sur ce qu’il pourrait ou ne pas contenir ». Les deux hommes ont néanmoins discuté de défis économiques comme comment le gouvernement fédéral pourrait appuyer les municipalités et les propriétaires fonciers pour que ceux-ci ne soient pas tenus d’assumer les coûts des entreprises de pétrole et de gaz qui ne respectent pas leurs obligations financières.

Nous avons parlé de perspectives économiques à plus long terme pour l'expertise technique, l'expertise en ingénierie qui existe en particulier en Alberta et qui doit être mise à contribution dans le cadre des efforts pour ce qui est des responsabilités environnementales à long terme , ajoute-t-il.

Il prendra part à une rencontre jeudi entre le premier ministre Justin Trudeau, la vice-première ministre Chrystia Freeland et des maires des villes canadiennes.