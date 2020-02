Le projet gazoduc de Coastal Gaslink divise les habitants le long de son tracé

Le conflit entre les chefs héréditaires des Wet’suwet’en et la compagnie qui bâtit le pipeline Coastal GasLink dans les environs de Houston et de Smithers, dans le nord de la Colombie-Britannique, divise les habitants de la région.

Coastal Gaslink prévoit la création de 2500 emplois pendant les 4 années de la construction du gazoduc entre Dawson Creek et Kitimat.

Mais pour certains, les bénéfices économiques de l'arrivée du pipeline dans la région ne justifient pas ses impacts sur l’environnement et son intrusion sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en.

C’est difficile, avec ce qui se passe avec les changements climatiques. C’est de plus en plus compliqué de trouver un moyen de concilier le développement économique et la protection de l'environnement , résume une résidente de Smithers, Marise Vantroyen.

Des opposants au pipeline Coastal Gaslink ont établi un troisième campement à environ 500 mètres d’un point de contrôle de la Gendarmerie royale du Canada, ce qui permet aux militants d’accéder au territoire sans être interrogés ou refoulés par les policiers. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Pour le consultant en foresterie Pierre Lecourt, le projet aurait dû être construit il y a longtemps , mais les normes environnementales et le processus d'application pour les permis nécessaires créent des délais. Le projet, après tout, est dans l’intérêt de tous les Canadiens , selon lui. Ce n'est pas seulement pour les Britanno-Colombiens, déjà la construction va amener beaucoup de gens , explique-t-il.

Des appuis aux Wet'suwet'en

Coastal GasLink a signé des accords avec 20 conseils élus des Premières Nations le long du tracé, mais des chefs héréditaires Wet'suwet'en affirment que le projet ne peut se réaliser sans leur consentement.

Des manifestations en soutien aux chefs héréditaires Wet'Suwet'en qui s'opposent au pipeline de Coastal Gaslink ont eu lieu partout au pays au cours des dernières semaines, comme ici à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Alors que ces derniers tiennent des pourparlers avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, dans le but de trouver une résolution au conflit qui perdure, ils peuvent compter sur le soutien de plusieurs résidents.

Je crois que les chefs héréditaires savent qu’il s’agit de leur territoire, ils y sont depuis longtemps et je crois que ça leur appartient , affirme Julie-Anne Harrison, membre de la Première Nation de Tshimshian.

Je ne crois pas que le pipeline devrait s’y rendre , conclut-elle.

Les discussions avec Victoria doivent se terminer mercredi, selon l'échéancier annoncé.

Avec les informations de Timothé Matte Bergeron, envoyé spécial à Smithers