Une collecte de fonds lancée après le décès d’une motoneigiste

L’initiative est portée par Ève Hébert, une connaissance de Mélyssa Vincent, qui a lancé cette collecte de fonds avec l’accord du conjoint de Mélyssa, David Cloutier et de ses enfants majeurs. Ça m’a énormément touché, je m’en allais justement rencontrer cette jeune femme partie si vite, Mélyssa. Elle allait se marier cet été avec son conjoint, je n’ai pas eu la chance de la rencontrer.

L’objectif de cette collecte de fonds est de soutenir financièrement la famille endeuillée de Mélyssa Vincent, mère de 8 enfants. David, son mari est un travailleur autonome. Et quand on est travailleur autonome, on ne peut pas demander à notre patron de nous donner des semaines de vacances alors on est obligé d’assumer, malgré la peine et les enfants. Ramasser le plus de fonds possible c’est notre objectif.

Une femme exceptionnelle

Mon amie Sandra, la meilleure amie de Mélyssa, me parlait d'elle comme d'une femme exceptionnelle ajoute Ève Hébert.

Melyssa était une femme qui aimait la vie. Toujours là pour aider les gens à n'importe quelle heure du jour ou même de la nuit. Et ça malgré sa fatigue et ses journées bien remplies. Comme dans la vie, même partie au paradis, cette femme exceptionnelle a fait don de ses organes pour sauver des vies peut-on ainsi lire sur la collecte de fonds en hommage à la mère de famille disparue.

Peu importe le don, chaque dollar compte Éve Hébert, organisatrice de la collecte de fonds

24 h après le lancement de la collecte de fonds, plus de 1000 $ ont été récoltés.