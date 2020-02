Le futur président du comité des transports d’Ottawa est loin de faire l’unanimité

Le conseiller municipal Tim Tierney a été choisi pour diriger le comité des transports d’Ottawa, qui supervise les routes, les trottoirs et les infrastructures cyclables de la ville, ainsi que la planification du stationnement et du réseau de transport en commun à long terme.

Or, sa nomination provisoire fait déjà l'objet de critiques. Selon certains conseillers municipaux, il s'agit d'une tentative d’exclure les conseillers du centre-ville du cercle restreint du maire.

Tim Tierney, qui représente le quartier de Beacon Hill-Cyrville, remplacera le conseiller pour le quartier Cumberland, Stephen Blais, qui quitte son poste de président du comité pour se présenter à l'élection partielle provinciale à Orléans. Il a été élu mardi suite à un vote lors d'une réunion spéciale combinée des comités de nomination et des finances et du développement économique de la ville.

Le conseiller du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper, est actuellement vice-président du comité des transports. Il avait également soumis sa candidature pour présider le comité, mais il n’a pas eu droit à un vote après la sélection de Tierney, sur qui les élus avaient voté d’abord. Selon le greffier municipal, ce genre de processus a été suivi dans le passé.

Le maire Jim Watson a applaudi la nomination de Tim Tierney, dont la sélection nécessite toujours l'approbation du conseil municipal.

Je pense que les membres ont été très impressionnés par la façon dont Tim a géré le dossier de la bibliothèque. C'est un gros dossier. Il s'agit de notre deuxième dossier en termes d'infrastructure, et le comité des transports compose avec beaucoup d'infrastructures , a déclaré le maire.

Le club Watson à l’oeuvre, dit Shawn Menard

Certains conseillers n’ont pas caché leur déception face au choix du conseil. Ils dénoncent un favoritisme de la part du maire qui écarte les conseillers des quartiers du centre-ville.

Shawn Menard est le conseiller municipal du quartier Capitale, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

J'ai été élu ici pour représenter les gens, et on tire à la courte paille en ce qui concerne les réunions de comité malgré nos qualifications , a déclaré le conseiller pour le quartier de la Capitale, Shawn Menard, après la sélection de Tim Tierney mardi.

Je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que le ‘’Club Watson’’ est de retour et qu'il produit les résultats qui lui permettront d'obtenir des décisions en sa faveur dans les comités. Il ne représentent pas les régions d'Ottawa , a-t-il lancé.

De son côté, Catherine McKenney a souligné l’expertise de son collègue Jeff Leiper dans les dossiers du transport et du changement climatique, et a déclaré qu'il aurait été un candidat idéal pour mettre à jour la liste des priorités de transport de la ville.

Tim Tierney a déjà du pain sur la planche

Le conseiller Tim Tierney occupe déjà un siège au comité des finances et du développement économique en tant que membre, mais aussi qu’en tant que vice-président. Il préside également le conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, est vice-président du comité de planification, et il siège à la commission du transport en commun et au sous-comité des TI.

Watson a déclaré que ce serait la responsabilité de M. Tierney de renoncer à un de ces rôles s'il estimait que sa charge de travail était trop importante.

Les conseillers municipaux ont par ailleurs sélectionné la conseillère Jenna Sudds pour reprendre le siège de Stephen Blais au conseil d'administration de la société de portefeuille d'Hydro Ottawa.

Catherine McKenney a déclaré qu'il y avait une motion en préparation pour nommer Jeff Leiper comme président du comité des transports plutôt que Tim Tierney. Elle sera présentée lorsque la sélection de Tim Tierney sera soumise au conseil municipal pour approbation finale la semaine prochaine.

D'après les informations de Kate Porter de CBC