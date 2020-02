Dévoilée à l'automne dernier pour accompagner le lancement de la plateforme de diffusion en continu Disney+, The Mandalorian a séduit autant les critiques que les fans de Star Wars. La deuxième saison sera diffusée en octobre prochain, a annoncé mardi Bob Iger, le patron du numéro un mondial du divertissement, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers.

Pour Star Wars, la priorité est à la télévision pour les quelques années à venir , a-t-il déclaré.

Bob Iger a ainsi promis que The Mandalorian connaîtrait d'autres développements, dont la possibilité d'intégrer de nouveaux personnages qui pourraient à leur tour être déclinés en série.

Une gamme de produits dérivés à venir pour Baby Yoda

Outre le héros caparaçonné et masqué qui donne son nom à la série Disney+, The Mandalorian présentait aussi un minuscule personnage à la peau verte, aux oreilles pointues et aux grands yeux tendres, officiellement appelé L'Enfant , mais surnommé Baby Yoda par les téléspectateurs et téléspectatrices qui l'avaient aussitôt adopté et décliné sur tous les tons dans les réseaux sociaux.

Ce personnage a suscité un accueil sensationnel , a souligné Bob Iger. Nous savons qu'il y a une forte attente pour la gamme de produits dérivés de Baby Yoda qui vont arriver sur le marché dans les prochains mois , a-t-il ajouté.

Bob Iger a également rappelé que d'autres séries Star Wars étaient en préparation, avec le retour d'Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi, ainsi qu'un antépisode du film Rogue One.

Disney+, lancée en novembre aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, compte désormais 28,6 millions de personnes abonnées, largement au-delà des prévisions, a assuré Bob Iger.

Le groupe Walt Disney a annoncé qu'il avançait au 24 mars le lancement de Disney+ dans plusieurs pays européens.