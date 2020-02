Comment les exosquelettes transforment l’industrie de la construction canadienne

De plus en plus de travailleurs et de travailleuses de la construction utilisent de nouveaux appareils leur permettant de travailler plus rapidement et avec moins de fatigue.

L’industrie de la construction nourrit de grands espoirs envers les exosquelettes. Aux prises avec des problèmes de main-d’œuvre, elle espère que les nouvelles technologies sauront attirer une force de travail plus jeune tout en permettant aux personnes plus âgées de rester un peu plus longtemps.

Les exosquelettes ont pour avantage de faciliter l’effort lors de tâches répétitives ou lors de la manipulation de lourdes charges. Ils permettent également de prévenir et de protéger les travailleurs et travailleuses contre des blessures.

Bien que la plupart des entreprises de construction canadiennes n’aient pas encore essayé ces nouvelles technologies, plusieurs les utilisent déjà.

Les exosquelettes mis à l’épreuve

C’est le cas de Freshco.ca, une entreprise qui construit et remodèle des espaces commerciaux au Canada et aux États-Unis.

Ça nous a vraiment donné un second souffle , dit Mandy Rennehan, la fondatrice de l’entreprise, qui précise que son entreprise utilise les exosquelettes pour accomplir environ 40 % des tâches les plus éreintantes.

Les exosquelettes utilisés par Freschco.ca peuvent coûter jusqu’à 106 000 $ CAD, mais l’entrepreneure estime rentabiliser cet investissement. Elle donne comme exemple le travail consistant à retirer les tuiles d'une salle de bain commerciale. Ce travail, qui exigeait en moyenne que trois personnes s’y consacrent pendant 4 jours, ne requiert maintenant plus que deux personnes pendant deux jours. Et avec 90 % moins de fatigue , ajoute-t-elle.

Le personnel de la construction peut alors vaquer d’une tâche à l’autre plus rapidement et sans être épuisé. Les exosquelettes facilitent de plus l’entrée sur le marché de la construction des personnes ayant une moins grande force physique. C'est particulièrement important pour les femmes qui estiment ne pas être en mesure d'accomplir autant que les hommes sur un chantier , explique Mandy Rennehan.

Des technologies pas encore au point

Darryl Wiebe, président de l’entreprise de construction Kerr Interior Systems, n’a de son côté pas été impressionné par les exosquelettes. Les deux vestes qu’il a achetées à 5000 $ chacune ont soulagé le travail de son personnel, mais comportaient des inconvénients majeurs. L’amplitude du mouvement était notamment trop réduite et empêchait le personnel de porter des harnais de sécurité et une ceinture d’outils de travail.