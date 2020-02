Consultation publique sur l’avenir des églises de Saguenay

L’objectif de la consultation organisée par le comité du patrimoine de Saguenay est de mesurer le degré d’attachement des citoyens en recueillant leur opinion.

Leurs réponses donneront des pistes à la Ville pour déterminer quelles actions elle doit poser.

Ce qu’on est en train de monter, c’est le plan église. Ce plan-là va nous permettre de privilégier nos églises. Également, il y a un consultant externe qui a été engagé pour pouvoir faire la caractérisation plus technique, précise et historique de nos églises et on va mettre ça ensemble. C’est ça qui va pouvoir nous dire voici les 7-8-10 églises d’importance à Saguenay , indique le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

Le diocèse en accord

Le diocèse de Chicoutimi se réjouit de la démarche de la Ville. L'évêché veut préserver le plus de bâtiments, dans la mesure du possible.

On est favorables à ce que cette consultation-là se fasse. Ça peut même être très éclairant au bout du compte pour déterminer les églises qui seraient à sauvegarder. L’autre question qu’il faudra se poser par la suite, c’est comment est-ce qu’on peut conserver ces églises-là? Qui va payer pour l’entretien et le financement de ces églises-là? Richard Perron, économe, diocèse de Chicoutimi

La consultation publique est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville de Saguenay.

Les citoyens sont invités à remplir le questionnaire avant le 31 mars. La Ville va élaborer son plan église cet été, en même temps que sa politique de préservation du patrimoine.

D’après les informations de Mélyssa Gagnon