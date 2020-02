Les 67 d’Ottawa, première équipe junior qualifiée pour les séries au Canada

On ne savait même pas que c’était possible. Un des gars a regardé le classement après et a vu le ''X'' à côté de notre nom. C’était quand même assez cool , a expliqué le gardien Cédrick Andrée, après un entraînement mardi.

Personne d’autre dans le hockey junior canadien n’est encore qualifié pour les séries, même chose dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou dans la Ligue américaine (AHL).

Une bonne affaire de fait , a admis l’entraîneur-chef André Tourigny, qui n’accorde pas beaucoup d’importance à l’exploit que représente une qualification un 2 février. Ce n’est pas vraiment une surprise, on s’attendait à faire les séries.

Il faut dire que la formation est confortablement installée au premier rang du classement général de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), avec une avance de 12 points. Les 67 avaient aussi vécu une expérience similaire la saison dernière, mais presque une semaine plus tard, le 8 février 2019.

Mes premières années ici, nous nous battions jusqu’à la dernière partie pour nous qualifier, donc c’est bien de ne pas avoir à le faire cette fois-ci , a mentionné le défenseur Noel Hoefenmayer, qui connaît sa meilleure saison en carrière à sa cinquième et dernière année dans la capitale.

Malgré les 26 victoires en 27 parties de l’équipe, les 67 ne sont pas satisfaits. Ils assurent qu’ils doivent encore améliorer certains aspects de leur jeu pour éviter de connaître le même sort que l’an dernier, alors qu’ils se sont inclinés en finale ontarienne.

On a travaillé sur des situations où les défenseurs de l’équipe adverse appuient l’attaque parce que ça créait un peu de confusion dans notre zone défensive. On veut aussi créer un peu plus d’attaque dans le haut de la zone, donc on a des positionnements à ajuster , a précisé Tourigny.

L'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, André Tourigny (archives) Photo : Radio-Canada

Jack Quinn, explosif

La saison de Jack Quinn et des 67 a connu des tangentes similaires : un départ un peu plus lent, suivi de succès indiscutables. L’attaquant originaire de Cobden trône maintenant au sommet des buteurs de l' OHLLigue junior de l’Ontario avec 41 filets en 46 parties.

Je joue bien dernièrement et je crois que c’est dû en grande partie aux succès de l’équipe , a raconté celui qui est admissible pour le prochain repêchage de la LNHLigue nationale de hockey en juin. L’athlète de 18 ans pourrait bien entendre son nom au premier tour, tout comme l’Autrichien Marco Rossi.

C’est certain que tu veux produire offensivement dans ton année de repêchage, donc c’est excitant de réussir à le faire , a avoué Quinn.