Transports Canada veillera à ce que les bateaux de pêche soient plus sécuritaires

Transports Canada a exposé aujourd'hui les mesures qu'elle adoptera en lien avec l'accident qui a causé la mort d'un aide-pêcheur au sud de Natashquan en juillet 2019. Dans son rapport présenté cette semaine, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail conclut que le bris d'un garde-corps non conforme est l’une des causes de l’accident mortel.