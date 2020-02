Plateau-Mont-Royal : des locataires réclament un moratoire sur les « rénovictions »

Depuis avril dernier, ce comité a reçu plus de 300 demandes d'aide de locataires menacés d'éviction en raison de travaux majeurs, un phénomène surnommé « rénovictions », car les évictions sont justifiées par les rénovations.

Le comité affirme que depuis cinq ans, ce type de demandes a augmenté de 200 %.

On les a rencontrés individuellement [les locataires, NDLR], ils nous ont raconté leur histoire et, pour certains ou certaines, il n’y aura pas d’issue favorable. Alors, ils veulent absolument bouger, ils veulent faire savoir que ce n’est pas correct […]. Ils veulent parler à quelqu’un, alors nous, on leur dit que le conseil d’arrondissement est peut-être l’une des solutions pour changer les choses , a expliqué Carole Boucher, la coordonnatrice du Comité logement du Plateau-Mont-Royal.

Mme Boucher a indiqué que son comité a aidé les plaignants à préparer leurs interventions au conseil.

Ils étaient 70 à la réunion du conseil et 18 des 22 questions posées par des citoyens portaient sur les évictions dans Le Plateau-Mont-Royal.

J’habite tout seule, mon loyer a doublé. Ça me fait peur parce que pour moi c’est difficile. Je suis quand même une femme blanche qui a une bonne job et j’avais la capacité de payer un peu plus, mais ça me fait vraiment peur pour les personnes qui n’ont pas ces moyens-là, qui sont plus vulnérables. Jolène Labbé, qui a été déjà expulsée

Moi aussi je suis dans la même situation. Sauf que je suis là depuis 26 ans. C’est un stress, je ne pourrai pas vous expliquer comment c’est. Ina Crever, menacée d’expulsion

Les intervenants se demandaient s’il était possible d’instaurer un moratoire sur l’émission de permis de rénovation.

L'arrondissement émet les permis pour subdivision ou agrandissement de logement. À titre d’exemple, le permis autoriserait de diviser un six et demi en deux trois et demi ou inversement.

Le comité logement estime que s'il y avait un moratoire, environ 60 % des cas d'éviction pourraient être évités.

Un tel moratoire pourrait être maintenu tant et aussi longtemps que les taux d’inoccupation des logements seraient inférieurs à 3 %.

Le maire mis dans une position inconfortable

Mais le maire Luc Rabouin craint qu’un moratoire sur l’émission de permis soit renversé par les tribunaux.

M. Rabouin a rappelé à l’assistance les actions menées par son arrondissement pour contrer la transformation d'appartements en condo dans les années 80, et plus récemment pour lutter contre Airbnb.

Nous sommes tous animés par un sentiment d’impuissance, d’indignation, et de l’urgence d’agir. Il est inutile que je vienne ici présenter un projet de règlement, puis me faire applaudir, et qui soit renversé trois semaines après. Je vais avoir gagné en popularité, mais je n’aurai rien réglé , a expliqué le maire Rabouin.

L’assistance a demandé au maire d’imposer un moratoire même s’il devait être inversé par les tribunaux.

Pour Daniel Bitton, qui est l'avocat de certains locataires, l’arrondissement devrait passer la réglementation hors compétence jusqu’à ce que la province [lui] octroie cette compétence ou jusqu’à ce que la nouvelle réglementation soit renversée en instance judiciaire .

Le maire a promis d’agir très rapidement, de manière courageuse, audacieuse comme le Plateau l’a toujours fait .

On est tout à fait animés, mais on ne va pas faire n’importe quoi […] On a besoin de quelques semaines pour travailler nos dossiers et arriver avec des mesures qui vont aller le plus loin possible dans ce qui est possible de faire à Montréal avec les pouvoirs qu’on a. Le maire Luc Rabouin

Manifestation dans Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension

Un événement analogue a eu lieu le même jour dans l’arrondissement de Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension, où le comité de logement a tenu une manifestation.

La mairesse de cet arrondissement, Giuliana Fumagalli, a fait une mise au point pour dire que l'arrondissement cherchait avec la ville-centre des façons d'enrayer le phénomène des rénovictions .

Avec les informations de René St-Louis