La difficile survie des organismes préservant le patrimoine franco-ontarien

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a été créé en 2011 par la fusion de la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie et du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien.

Danielle Pécore-Ugorji, la directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien, est la seule employée.

Malgré cela, son organisme, grâce au travail de plusieurs bénévoles, arrive à organiser chaque année le Mois du patrimoine en Ontario français. Il publie aussi la revue Le Chaînon.

Danielle Pécore-Ugorji est passionnée par le patrimoine franco-ontarien. Photo : Radio-Canada

C’est souvent les distances qui sont très difficiles. On a très peu de moyens pour se déplacer à travers la province.

Plusieurs des centres régionaux du RPFORéseau du patrimoine franco-ontarien ont fermé leurs portes dans les dernières années, après la numérisation des documents et la création d’un centre de recherche virtuelle.

Ces documents incluent des certificats de mariage, des biographies et des actes notariés.

Le besoin n’était plus là, les gens n’avaient plus à se déplacer pour consulter les ressources, mais aussi parce que c’est exigeant pour les bénévoles qui vieillissent. Danielle Pécore-Ugorji, directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien

Les documents demeurent accessibles à la communauté même après la fermeture d’un centre régional, assure Mme Pécore-Ugorji. Les documents sont donnés à une bibliothèque ou à un autre organisme.

Ce ne sont pas toutes les communautés du Nord de l’Ontario qui ont accès à Internet haute vitesse , rappelle-t-elle.

Une relève qui se fait rare

Madeleine Boilard dirige l’association locale de Welland du Réseau du patrimoine franco-ontarien depuis plus de 15 ans.

Elle y aide ses membres à créer leur arbre généalogique grâce aux archives, à la bibliothèque locale.

Mais le nombre d’adhésions est en chute libre depuis quelques années.

Dans le moment, c’est moins que 10... l’exécutif n’est pas rempli au complet. Madeleine Boilard

L’âge avancé des membres et le manque d’engouement viennent à bout de la volonté de ceux qui restent, dit-elle.

La situation est semblable dans les autres centres régionaux du RPFORéseau du patrimoine franco-ontarien qui n'ont pas encore fermé leurs portes.

Les demandes de subvention sont compliquées et nécessitent beaucoup d’efforts pour les membres âgés des centres régionaux du réseau, explique la directrice générale, qui travaille à Ottawa.

Danielle Pécore-Ugorji aimerait que la province crée un fonds spécialement pour le patrimoine.

Les organismes communautaires dans les régions pourraient aller chercher des fonds plus facilement pour leurs projets de préservation et de rayonnement du patrimoine. Danielle Pécore-Ugorji, directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien

Elle donne en exemple le cas de la maison des quintuplés Dionne. Selon elle, il a fallu d'importants efforts de toute la communauté pour qu'elle demeure dans le Nord de l'Ontario.

La clé du succès

Le Centre franco-ontarien de folklore (CFOF), qui célébrera par ailleurs ses 50 ans d’existence l’année prochaine, conserve des archives des traditions orales franco-ontariennes.

Le Centre, installé à Sudbury, réussit à organiser de nombreux événements qui connaissent du succès.

La survie d’un organisme patrimonial passe nécessairement par les partenariats, soutient son directeur général Patrick Breton.

Je m’associe avec un partenaire, je sais qu’il va faire de l’argent de ce côté-là, mais moi je sais que j’ai été présent, j’ai pu l’appuyer, et j’ai été capable de couvrir un peu mes dépenses, ou je fais un peu de profit. Patrick Breton, directeur général du Centre franco-ontarien de folklore

Un des défis est de trouver les bons partenaires et de maintenir une bonne relation avec eux, explique-t-il.

Patrick Breton admet que la recherche dans les archives, la raison d’être de plusieurs organismes, n’est pas glamour et qu’il peut être difficile de convaincre les bailleurs de fonds d’investir.

Patrick Breton estime que l'aide des trois ordres de gouvernement est essentielle, en plus de l'appui de commanditaires. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Il explique que le CFOFCentre franco-ontarien de folklore a un rôle de collecte et de diffusion du patrimoine. M. Breton met beaucoup d’accent sur la diffusion, ce qui est plus vendeur , sans toutefois négliger l’autre volet.

Le Centre organise notamment depuis 2017 un festival de contes.

Est-ce qu’on va payer quelqu’un qui va juste étudier et regarder dans des livres? Bien oui, ça en prend à un moment donné.

Un autre élément incontournable en 2020 est une bonne présence sur les réseaux sociaux, rappelle M. Breton, ce qui peut être un obstacle pour certains bénévoles.

Il faut s’associer à des jeunes , ajoute-t-il.

L’importance du patrimoine

Il faut intéresser les jeunes au patrimoine, ça fait partie de ma mission personnelle au Réseau du patrimoine franco-ontarien , affirme Danielle Pécore-Ugorji. Elle trouve par ailleurs qu'il ne faut pas négliger les nouveaux arrivants et les communautés immigrantes.

Si on ne sait pas d’où on vient, on ne sait pas où on s’en va , ajoute-t-elle.

Nos luttes actuelles, les enjeux d’aujourd’hui, ils ont toujours existé. Par exemple, la qualité de l’éducation, l’accès à l’éducation en français, ce sont des enjeux auxquels les Franco-Ontariens font face depuis des générations. Danielle Pécore-Ugorji, directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien

Patrick Breton du CFOFCentre franco-ontarien de folklore abonde dans le même sens. Faut juste pas lâcher. Faut se dire que ça va aller mieux. Le patrimoine c’est là pour rester, c’est notre passé qu’on ne veut pas oublier, qu’on ne veut pas enterrer.

D’aller puiser dans ces luttes antérieures [...] nous inspire aussi à faire valoir nos droits aujourd’hui , conclut Mme Pécore-Ugorji.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard et Gabrielle Morin-Lefebvre