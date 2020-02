Un album audacieux de l’ensemble Paramirabo en nomination pour un prix Juno

L’ensemble Paramirabo est en nomination pour le Juno du meilleur album classique dans la catégorie solo ou de chambre pour son album Alone and Unalone. Le groupe de musique contemporaine est connu pour son travail avec des compositeurs émergents.

Paramirabo propose ici une oeuvre qui repousse les limites de la musique avec des sonorités concrètes et des enregistrements travaillés juxtaposés à des sons acoustiques. Jeffrey Stonehouse, le directeur artistique de l'ensemble, est agréablement surpris d'être en compétition dans la catégorie musique classique. D'être sélectionné aux côtés de Marina Thibeault, et de James Ehnes, et du Quatuor Molinari, c’est un grand honneur et ça témoigne d'une grande ouverture de la part des Juno. On est dans la catégorie classique aux côtés d’une musique qui pourrait être considérée comme plus, puriste, plus classique : c’est immense, on est très excités!

Le compositeur James O'Callaghan, auteur des pièces de l'album, est un collaborateur de longue date de l’ensemble. Le directeur artistique dit qu'il partage la fascination pour les environnements sonores avec le compositeur.

On peut se sentir comme si on était en train de se promener dans un autre environnement, où il y a des sons de la nature, ou de la ville, et ça se mêle à l’écriture où il y a des instruments acoustiques. Moi, je trouve que, présentement, il n’y a pas de compositeur qui se rend à cette mixité d'instruments. C'est une musique fascinante, parfois étrange, mais fascinante. Jeffrey Stonehouse, directeur artistique de l'ensemble Paramirabo

L'ensemble n’est en pas à ses premiers honneurs. Il a déjà réçu le prix Opus 2020 dans la catégorie interprète de l’année. C’est très symbolique au niveau du regard, de comment notre milieu nous voit, dit Jeffrey Stonehouse. C’est vraiment un prix qui est lié à la musique de concert. C’est une grosse surprise, nous sommes très honorés!

Le directeur artistique Jeffery Stonehouse a étudié à l'école Campbell Collegiate de Regina. Photo : Keith Race

Bruxelles, Berlin et Charlevoix : un printemps occupé

Le directeur de l'ensemble, Jeffrey Stonehouse, est né à Saskatoon, en Saskatchewan, et a grandi à Regina. Le Fransaskois est heureux de l’attention qu’il reçoit de la part de ses pairs sur la scène musicale. Comme quelqu'un de la Saskatchewan, ce n’est pas si fréquent qu’on reçoit ce genre d’appui, et j’en suis très reconnaissant.

De retour d’une tournée en Belgique, l'ensemble sera fort occupé dans les prochains mois avec une série de concerts en Allemagne, deux productions à venir ainsi qu’une résidence artistique au domaine Forget, dans Charlevoix, au printemps.