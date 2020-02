« Ça va aider la planète », clame François Legault à propos de GNL Québec

Selon elle, il s'est limité à répéter leurs arguments dans un tweet qu'il avait alors publié.

Pour sa part, François Legault a dit ne pas comprendre pourquoi la députée de Québec solidaire ne prend pas en compte la baisse globale d'émissions de gaz à effet de serre obtenue en remplaçant le charbon par du gaz naturel liquéfié.

Si on réussit à remplacer un certain nombre de ces usines au charbon par des usines au gaz liquéfié, on va réduire les GES. Ça va aider la planète.

François Legault, premier ministre du Québec