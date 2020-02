Mobilisation pour venir en aide à un enfant autiste

La communauté se mobilise pour venir en aide à un enfant autiste et à ses parents, dans la Péninsule acadienne.

Il y a cinq ans, Sandra LeBreton et Daniel Breau, de Tabusintac, n'ont eu d'autres choix que de placer leur fils Maxime à la Maison Ted à Shippagan, une résidence pour enfants autistes.

En plus d'un problème d'autisme sévère, le garçon de 15 ans souffre d'épilepsie et présente un important retard de développement. Son état requiert des soins 24 heures par jour. Malgré tout, la séparation a été douloureuse.

Maxime est devenu un cas extrêmement difficile pour nous autres. On n'avait pas les ressources nécessaires, on n'avait pas l'équipement nécessaire , déplore sa mère, Sandra.

Au début, c'était le déchirement de la famille qui m'affectait le plus. Daniel Breau, père de Maxime

Ils ont aussi pris cette difficile décision pour protéger leur fille Rebecca, maintenant âgée de huit ans, qui avait connaissance de ce qui se passait.

À toute heure de la nuit, Maxime faisait des crises d'épilepsie, les ambulances entraient à pleine porte. Ma petite fille, qui avait seulement 24 mois, elle marchait à peine et se réveillait , précise le père de famille.

Jusqu'au mois d'août dernier, ils ramenaient régulièrement Maxime à la maison durant les fins de semaine. Mais ils se sont vite rendu compte que ce n'était plus possible de le faire. Maxime, qui connaît une poussée de croissance, est plus difficile à transporter, lui qui est confiné à un fauteuil roulant.

Les parents ont investi près de 8000 $ jusqu'à maintenant pour adapter leur maison aux besoins du jeune garçon à mobilité réduite. Ils ont entre autres installé une remontée mécanique, du rez-de-chaussée jusqu'au sous-sol, et un bain adapté à la condition de Maxime.

Une remontée mécanique a été installée du rez-de-chaussée jusqu'au sous-sol dans la maison familiale de Tabusintac. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

D'autres travaux sont nécessaires, comme l'installation de rails au plafond du sous-sol, pour déplacer Maxime jusqu'à sa chambre... puis jusqu'à la salle de bain.

Un bain adapté pour la condition de Maxime a aussi été ajouté. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Daniel Breau croit qu'il a besoin d'environ 15 000 $ supplémentaires pour mener à terme les travaux. Mais lui qui est travailleur saisonnier, tout comme sa conjointe, n'a pas les moyens d'offrir ça à son fils.

On est au bout du rouleau, il y a une limite à ce que des parents peuvent faire , dit-il.

La directrice générale de la Maison Ted, Gisèle Breau (à droite), en compagnie d'une de ses employées, Mylène Fournier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

La directrice générale de la Maison Ted, Gisèle Breau, leur a offert son aide.

Que quelqu'un qui cogne pour de l'aide ou que je fais face à quelqu'un qui a une détresse, ça passe juste pas, je dormirai pas jusqu'à tant que j'ai trouvé une solution , mentionne-t-elle.

Elle a lancé une campagne de financement en sollicitant l'aide d'organismes de bienfaisance. Pour ce faire, elle a composé une lettre en faisant comme si elle était écrite par Maxime. Elle a déjà reçu des promesses de dons dépassant 1000 $.

Même des jeunes de l'École secondaire Marie-Esther de Shippagan vont contribuer en présentant samedi un concours style pageant. Les parents de Maxime, eux, apprécient l'initiative de Gisèle Breau et la générosité de la communauté.

Je pensais pas que ce serait gros comme ça. Jusqu'à maintenant, tout le monde répond bien puis je suis vraiment surprise, je suis vraiment reconnaissante , indique Sandra LeBreton.

C'est comme si j'ai trouvé plus de frères et soeurs que je ne connaissais même pas , ajoute son conjoint ému, les yeux dans l'eau.

Mieux qu'un voyage à Disney

Daniel Breau ne peut s'empêcher de penser au moment où son fils pourra enfin revenir à la maison les fins de semaine.