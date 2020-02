D'Amos au Bénin, une ambulance pour améliorer les chances de survie

Le véhicule et des trousses d'intervention donnés par Dessercom ont été transportés au cours des derniers mois afin d'aider à réduire le taux de mortalité dans ce pays africain. Marc Lemelin est le seul employé de l'entreprise en Abitibi-Témiscamingue à avoir fait le voyage, pour former les nouveaux conducteurs de l'ambulance.

Des étudiants en Soins préhospitaliers d'urgence du Collège Ellis de Drummondville participaient aussi au voyage humanitaire. Photo : Gracieuseté / Dessercom

Celui qui est aussi le directeur de l'assurance qualité chez Dessercom à Rouyn-Noranda a donné la formation de conduite et d'entretien de l'ambulance à des sapeurs-pompiers. Chaque matin [un sapeur-pompier] lavait l'ambulance, il s'occupait de faire la vérification avant départ, conduisait très bien, avec courtoisie malgré le trafic et les motos de tout bord tout côté, relate-t-il.

L'Abitibien a été frappé par les différences entre le Québec et le Bénin.

Les signaux routiers sont comme inexistants, il n'y a pas d'arrêt-stop, les lumières sont là, mais elles ne sont pas en fonction. Marc Lemelin, ambulancier

Pendant la mission humanitaire de 17 jours, il a pu observer des sapeurs-pompiers en action.

Les sapeurs-pompiers là-bas interviennent pratiquement juste sur des accidents de voiture, des accidents de travail , indique Marc Lemelin. C'est pas mal de vieilles ambulances avec pratiquement pas d'équipements. La seule chose qu'on trouvait à bord ce sont des brancards. Ils donnent peu de soins sur les lieux.

Des étudiants en Soins préhospitaliers d'urgence au Collège Ellis de Drummondville participaient également à la mission parrainée par Feed Needs Bénin et Infirmières et infirmiers sans frontières. Ce dernier organisme formait les participants pendant trois jours pour les préparer pour le voyage, mais également pour le retour.

C'est sûr qu'on a eu des décès là-bas, dû à la malaria, le paludisme sévère, mais notre relation avec la mort est très différente de la leur, il faut s'adapter à ce niveau-là , raconte M. Lemelin. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent dû paludisme, on avait été préparé. On savait que ça pouvait arriver.

Plusieurs dons ont été apportés au Centre de Santé Humanitaire le Messie au Bénin comme de l'équipement médical et une bassinette pour enfants envoyée par Infirmières et infirmiers sans frontières. Photo : Gracieuseté / Dessercom