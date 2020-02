Des élus mécontents de la fermeture du bloc opératoire à Matane

Le député entend interpeller la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. On a deux chirurgiens à Matane, on n'a personne pour pourvoir le poste, alors ça me prend des explications.

Pascal Bérubé estime que cela devrait être les médecins de Rimouski qui se déplacent vers Matane et non les patients. On a plein de chirurgiens à Rimouski, à 100 km, ce serait quoi de venir nous aider à Matane par solidarité régionale. On est dans le même établissement de santé, semblerait-il. Ça serait moins compliqué de transférer un chirurgien à Matane que de transférer toutes les personnes qui ont besoin de chirurgie.

Le député relève que le manque de chirurgien est aussi un problème à l’hôpital d’Amqui. Donc, pas de chirurgie sur mon territoire. J’aurais l’occasion d’échanger au cours des prochaines heures avec des professionnels de la santé de mon territoire et voir si on ne peut pas mettre un peu plus de pression pour trouver des solutions.

Des maires en réflexion

De son côté, le maire de Matane, Jérôme Landry, qui a été informé la semaine dernière de l’absence de chirurgien à Matane du 3 au 10 février, se dit inquiet de la situation d’autant plus que le chirurgien actuel est un employé du ministère de la Défense, en poste à Matane de façon temporaire.

Il reconnaît que les efforts du Centre de santé et de services sociaux pour trouver une solution permanente pour le centre hospitalier de Matane.

Comme le député Bérubé, Jérôme Landry note toutefois que le problème de rupture de services n’est pas unique à Matane.

C’est d’ailleurs, dit-il, une préoccupation des maires du Bas-Saint-Laurent qui en ont discuté lors de leur dernière rencontre. On travaille à monter un dossier sur la prestation de services afin de voir comment on pourrait avoir une équité sur l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent pour qu’on n’ait plus ce genre de [ruptures] de service.

Le comité Vigilance santé Matanie devrait se réunir sous peu pour discuter, entre autres de cet enjeu.