L'enquête sur l'ex-entraîneur de hockey François Lamarre se poursuit

Wade Wilson était assis au fond de la salle, entouré de quatre amis. Celui qui l’aurait agressé il y a des décennies, François Lamarre, ne s'est pas présenté à l’audience. Celle-ci n’a duré que quelques minutes.

Les derniers mois ont été éprouvants pour celui qui est aussi conseiller d'arrondissement à Greenfield Park.

Ça a été très, très difficile. Il y a eu beaucoup d'attention médiatique à la télévision, à la radio, dans les journaux... Partout où je vais, les gens veulent en parler. Je comprends pourquoi , a-t-il confié.

Tout le monde m'a démontré du soutien [...] Mais c'est difficile d'en parler au quotidien. On veut juste arriver au bout de cette histoire, tourner la page, et vivre nos vies , a expliqué Wade Wilson à sa sortie de la salle d'audience.

La nouvelle avocate de François Lamarre, Mélanie Brochu, a indiqué à la Cour qu'elle prenait connaissance de la preuve volumineuse retenue contre l’ancien entraîneur de hockey et ex-policier, bien connu de la communauté de Greenfield Park, à Longueuil.

Wade Wilson dit qu’il a été agressé par François Lamarre il y a des décennies. Photo : Radio-Canada

Vers de nouvelles accusations?

François Lamarre, 71 ans, fait face à neuf chefs d’accusation pour des crimes sexuels qu’il aurait commis contre quatre garçons de 9 à 16 ans entre 1972 et 1997.

Pour l'instant, il n'est pas accusé en lien avec les faits reprochés par Wade Wilson. Mais la situation pourrait changer rapidement.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a dégagé des enquêteurs à temps plein pour travailler sur l'affaire, a affirmé le sergent Patrick Barrière. Des victimes alléguées sont rencontrées et de nouveaux dossiers pourraient être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales au cours des prochaines semaines.

Depuis l'arrestation de François Lamarre en décembre dernier, le SPAL a reçu des dizaines d'appels de victimes présumées et de témoins potentiels.

À lire aussi : De nouvelles victimes présumées de François Lamarre se manifestent

Solidarité avec les victimes alléguées

Tom Huculiak tenait à assister à l'audience afin de soutenir son ami Wade Wilson et d'autres victimes alléguées de François Lamarre.

Wade, c'est la façade d'une situation qui est très difficile, soutient-il. On a beaucoup de nos amis qui sont inclus dans cette situation. On a une communauté extrêmement forte à Greenfield Park qui continue à les supporter. Il faut essayer de tout faire pour ne pas que ça se reproduise.

Si le procureur aux poursuites criminelles et pénales Jean-Sébastien Bussières ne peut se prononcer sur le dépôt possible de nouvelles accusations, le conseiller municipal de Longueuil Robert Myles affirme que ses concitoyens lui posent de nombreuses questions.

On s'inquiète vraiment afin de savoir ce qui va se passer avec François Lamarre, parce qu'il y en a plusieurs qui ont porté plainte et on veut que justice soit rendue , a-t-il déclaré.

La prochaine audience est prévue le 30 mars.