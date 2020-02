La Ville de Gatineau fait un bilan positif de la mouture 2019 du Sentier culturel

Ce parcours de trois kilomètres marqué par une ligne rouge au sol permet de découvrir plusieurs œuvres d’art public et attractions en sillonnant le centre-ville à pied. Au total, 25 œuvres d’art public ont été présentées lors de la troisième mouture du Sentier culturel l'été dernier.

En 2019, le Sentier a réussi à attirer 13 % plus de visiteurs par rapport à 2018. La proportion de Gatinois parmi les usagers du Sentier est également à la hausse, passant de 21 % en 2018 à 38 % en 2019.

Plus de 23 813 visites ont été enregistrées sur la page web du Sentier culturel en 2019, soit une augmentation de 313 % par rapport à 2018 , a fait savoir la Ville de Gatineau dans un communiqué, mardi.

Retombées pour les commerces

L’achalandage du Sentier a été moussé, entre autres, par la présentation de l’oeuvre de l’artiste de renommé international Bordalo II, laquelle représentait un cerf fait de matériaux recyclés. L’oeuvre murale monumentale Traces, située en plein centre-ville de Gatineau, a aussi été marquante.

Le succès du Sentier culturel a rejailli sur les commerces du centre-ville de Gatineau. Bon nombre de restaurants ont connu une hausse d'achalandage.

De plus, de nombreux commerçants de la ruelle Aubry et de la rue Laval se sont dits satisfaits de l’engouement apporté par le Sentier culturel, selon un rapport présenté au Comité plénier mardi matin.

L'intégration de nouvelles disciplines artistiques, comme la photographie et la littérature, et l’ouverture de l’atelier d’artistes éphémères L’Entre-Deux, ont offert une tribune à de nombreux artistes de la région. Près de 29 artistes ont collaboré aux 50 activités du Sentier culturel en 2019.

L'édifice coloré du 101, rue Montcalm, à Gatineau, a accueilli « l'Entre-Deux », un projet pilote visant à offrir des ateliers de travail aux artistes de la relève. Photo : Facebook : L'entre-Deux / Crédit : Charles Régimbal

Le futur du Sentier

L’avenir du Sentier culturel semble radieux. En plus d’une enveloppe garantie par la Ville de 100 000 $, le Sentier culturel va bénéficier cette année d’un chèque de 130 000 $ du ministère de la Culture du Québec.

Le conseil [municipal] a eu le courage d’assurer la pérennité du financement, alors qu’on n'avait pas nécessairement les chiffres qui nous montraient qu’on allait dans la bonne voie [...] On a aussi de l’argent de Québec qui vient renflouer les coffres, donc d’excellentes nouvelles , s'est réjouie la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron.

Du côté de la programmation, des rencontres d’informations auront lieu avec les artistes à partir de cette semaine. Des projets spécifiques, comme la mise en valeur de la statue de Jos Montferrand héritée des Mosaïcultures, seront au programme en 2020.