Les centres de soins de longue durée a but lucratif ne rempliraient pas leur mission

Dans un rapport, la représentante des aînés pour la Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, note que les entreprises qui gèrent des centres de soins de longue durée à but lucratif sous-paient leurs employés, dépensent plus pour leurs infrastructures et moins pour les soins directs aux patients, par comparaison aux centres de soins à but non lucratif.

Les centres de soins de longue durée, qu'ils soient ou non à but lucratif, se partagent 1,3 milliard de dollars par an provenant du gouvernement. C’est l’une des plus importantes dépenses publiques , note Isobel Mackenzie dans son rapport. Il est important de s’assurer que cet argent est bien dépensé et que les aînés reçoivent les meilleurs soins possible.

207 000 heures de soins de moins

Pendant l’année fiscale 2017-2018, les centres de soins à but non lucratif ont donné 80 000 heures de soins à leurs patients en plus de celles pour lesquelles ils étaient subventionnés.

Par contre, les centres de soins gérés par des entreprises ont donné 207 000 heures de moins que l’objectif fixé par le gouvernement pendant la même période. Leurs profits étaient de 34,4 millions de dollars, ce qui est 12 fois plus que les profits générés par le secteur à but non lucratif, soit 2,8 millions de dollars.

Le secteur à but non lucratif dépense 24 % de plus par résident chaque année par rapport au secteur à but lucratif, ce qui équivaut à 10 000 $.

En Colombie-Britannique, 27000 aînés vivent dans 293 maisons de soins de longue durée. Photo : Getty Images / Carsten Koall

Des salaires moins élevés

Les centres de soins gérés par des entreprises paient leurs préposés aux soins jusqu’à 6,35 $ de moins par heure par rapport au reste de l'industrie. C’est 13 000 $ de moins par an que la moyenne du secteur , ajoute la représentante des aînés.

Leurs coûts de fonctionnement sont ainsi moins élevés que les centres de soins à but non lucratif. Les centres de soins à but lucratif ont tendance à payer des salaires moins élevés, mais l’impact sur le recrutement et la rétention de leurs employés n’est pas évident , note Isobel Mackenzie.

Pour Jennifer Whiteside, porte-parole du syndicat des employés d'hôpitaux ( HEUHospital Employees' Union ), cette situation entraîne une crise du recrutement dans le secteur, ce qui a un impact sur les aînés. Il est grand temps que tout le secteur soit réglementé de la même manière et qu’on revienne à un système cohérent , dit-elle.

Le système est détruit et les aînés de la Colombie-Britannique ainsi que leurs préposés aux soins en paient le prix. Jennifer Whiteside, porte-parole, HEU

La représentante des aînés a examiné les comptes de 174 établissements de soins de longue durée. Photo : Radio-Canada

Trop de dépenses pour les bâtiments

Le seul secteur où les centres de soins gérés par des entreprises privées dépensent davantage que les centres à but non lucratif est le secteur immobilier. Ils dépensent 20 % de leurs revenus dans la construction, comparativement à 9 % pour les établissements à but non lucratif.

Ce n’est pas juste , dit Isobel Mackenzie. Les centres de soins à but lucratif font payer l’utilisation de leurs bâtiments par des subventions publiques, et ils engrangent des profits. Nous payons les hypothèques de ces bâtiments que nous ne possédons pas, et les propriétaires des bâtiments peuvent les utiliser comme ils le veulent.

La représentante des aînés fait plusieurs recommandations pour résoudre les problèmes qu’elle a repérés.

Elle recommande entre autres la création d’un système de contrôle qui assurerait que l’argent public destiné aux soins soit vraiment dépensé pour les soins directs et que les surplus soient redistribués à la province.