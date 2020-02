Une chirurgie à Montréal pour le petit Kayden Kot

Après avoir dépensé plus de 350 000 $ au cours des huit dernières années pour offrir une panoplie de traitements à son fils atteint d’une maladie génétique rare et d’une scoliose, Sylvie Fortier-Kot devra une fois de plus sortir le chéquier. La famille devra se déplacer jusqu’à Montréal ce printemps, afin que Kayden subisse une opération au dos.