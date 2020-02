Formation professionnelle gratuite à Rimouski et à Mont-Joli

Les frais généraux ainsi que les coûts d’achat de manuels scolaires seront pris en charge par les deux centres de formation professionnelle de Rimouski-Neigette et de Mont-Joli–Mitis.

Le but de cette mesure est d’enlever la barrière des frais de scolarité pour attirer le plus d’élèves , explique le directeur des deux centres de formation, Claude-André Charest.

On a beaucoup de programmes où l’on pourrait accueillir plus d’élèves et fournir plus de diplômés.

Claude-André Charest, directeur des Centres de formation professionnelle de Rimouski-Neigette et Mont-Joli–Mitis