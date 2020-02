Les maires du Grand Vancouver demandent d'urgence 685 M$ à Ottawa pour le transport

Le conseil des maires du Grand Vancouver demande une subvention fédérale de 685 millions de dollars avant la mi-2021 suivie d'un financement permanent de 375 millions de dollars par an pour le développement des transports publics dans la région.

Cette demande fait partie de la campagne lancée il y a un an par les maires et plusieurs organisations de la société civile pour demander aux partis fédéraux d'appuyer un plan financier pour les transports publics.

Cette fois, les maires annoncent qu'une délégation sera mercredi à Ottawa pour défendre leurs revendications auprès des membres du gouvernement libéral minoritaire, des chefs de partis et de députés.

Le conseil des maires présente trois recommandations :

L'établissement d'un Fond fédéral permanent des transports en commun de 3,4 milliards de dollars annuels, dont 375 millions de dollars reviendraient au Grand Vancouver, à partir de 2027 au plus tard;

En attendant, un « fonds de transition » de 685 millions de dollars dès la mi-2021 pour aider le Grand Vancouver à financer les projets qui sont en cours ou sur le point d'entrer en chantier;

Une subvention de 225 millions de dollars pour permettre au transporteur public TransLink de remplacer la moitié de ses autobus par des autobus électriques d'ici 2030.

Le conseil des maires du Grand Vancouver insiste sur l'urgence d'un engagement fédéral alors que les transports en commun dans l'agglomération sont victimes de leur succès. Le nombre des trajets à bord d'un autobus ou un Skytrain a augmenté de 20 % au cours des trois dernières années.

La précédente subvention accordée par le gouvernement fédéral en 2016, d'un montant de 2,4 milliards de dollars, a été dépensée à 92 %, assurent les maires.

La nouvelle subvention leur permettrait, selon eux, de financer le prolongement du Skytrain jusqu'à Langley et d'agrandir et d'augmenter la fréquence des autobus et du Skytrain.