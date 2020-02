Hausse de la fréquentation des campings gaspésiens et madelinots en 2019

Les terrains de camping gaspésiens et madelinots ont été plus fréquentés en 2019 qu’en 2018, selon les données du ministère du Tourisme.

Le nombre d’emplacements occupés dans les différents campings a augmenté de 5,6 % en Gaspésie et de 6,1 % aux Îles-de-la-Madeleine.

Fréquentation des campings en Gaspésie : Total des emplacements occupés : 3 570 (hausse de 5,6 %)

Campeurs saisonniers : 1 677 (1 602 en 2018)

Campeurs de passage utilisateurs de tente : 599 (574 en 2018)

Campeurs de passage utilisateurs de véhicules récréatifs : 1 294 (1 205 en 2018)



Fréquentation des campings aux Îles-de-la-Madeleine : Total des emplacements occupés : 380 (hausse de 6,1 %)

Campeurs saisonniers : 96 (112 en 2018)

Campeurs de passage utilisateurs de tente : 63 (44 en 2018)

Campeurs de passage utilisateurs de véhicules récréatifs : 221 (202 en 2018)

Tant dans les salons promotionnels que dans nos plateformes d'inscriptions, on sent que l'engouement est encore là. Les gens planifient de plus en plus à long terme et l'intérêt est encore là, d'autant plus que la clientèle des baby-boomers qui arrive à la retraite et a du temps et les moyens pour voyager , explique le directeur de l'unité de gestion de la Gaspésie pour Parcs Canada, Stéphane Marchand.

L'achalandage a surtout augmenté pour les voyageurs de passage en véhicule récréatif. Les VRvéhicules récréatifs ont occupé près d'une centaine de places de plus cette année en Gaspésie et une vingtaine de plus aux Îles.

Cap Bon Ami, Parc Forillon (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

M. Marchand croit que cette augmentation résulte des efforts des entreprises pour améliorer les services pour les utilisateurs de VRvéhicules récréatifs , comme ça a été le cas pour le Parc national Forillon.

On a travaillé non seulement à agrandir et élargir nos sites, mais on a aussi sur la mise en place de services pour cette clientèle-là. On a, par exemple, une boucle de camping où on a ajouté l'eau courante et l'électricité. Dès qu'on peut offrir ce type de service là, la clientèle qui voyage en VRvéhicule récréatif démontre un intérêt automatiquement. Stéphane Marchand, directeur de l'unité de gestion de la Gaspésie pour Parcs Canada

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ont les plus importantes hausses de fréquentation des campings au Québec.

Le nombre d'emplacements occupés a augmenté d'à peine 1,1 % dans l'ensemble de la province.