Affaire Yassin Choukri : l’enquête n'avance pas, déplore le Barreau du N.-B.

Le Barreau du Nouveau-Brunswick dénonce la lenteur de la police de Fredericton dans l'affaire de détournement de fonds impliquant Yassin Choukri. L’ancien sous-ministre et avocat est accusé d’avoir détourné 720 000 $ entre 2010 et 2016.

Si le corps de police ne fait pas enquête ou que cela n'aboutit pas, c'est comme si l'on peut voler de grosses sommes d'argent, lorsqu'on est des professionnels, et l'on n’est pas accusés , s'exaspère Marc Richard, le directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick.

Le Barreau a soumis son dossier à la Force policière de Fredericton en décembre 2017. Cette affaire patine depuis trois ans.

Marc Richard, le juge en chef du Nouveau-Brunswick, s’inquiète du retard que prend cette affaire. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lapointe

Les clients victimes de Yassin Choukri attendent toujours réparation.

Le directeur du Barreau s’inquiète du retard que prend cette affaire.

On est certainement frustrés de la lenteur de l'enquête de la part du corps de police de Fredericton , avoue Marc Richard.

Avant de se tourner vers la police, le Barreau avait lui-même mené son enquête. Il a ensuite présenté un dossier complet à la police.

Les allégations que nous on a portées contre lui, c'était qu’il a détourné au-delà de 720 000 $ de ses clients. Il n’a pas répondu à ces accusations-là. Nous, on l'a trouvé coupable d'avoir détourné ces fonds-là , explique Marc Richard.

Selon lui, il existe plusieurs preuves et témoins inculpant Yassin Choukri.

Nous, dans notre enquête, on avait tous les témoins... On a aussi un vérificateur d'une firme comptable qui a fait le suivi de l'argent et tout ça. Ce n’est pas un dossier tellement complexe. Marc Richard, directeur du Barreau du Nouveau-Brunswick

Neuf détournements de fonds entre 2010 et 2016

Les premiers vols présumés, identifiés par le Barreau, seraient survenus en 2010, quand Choukri aurait reçu 1000 dollars pour des travaux d’avocat qu’il n’a jamais faits.

Et puis en 2015, il aurait retenu 250 000 dollars qu’il devait à un client. Il y aurait eu sept autres incidents en 2016.

Choukri a quitté le Nouveau-Brunswick en 2016 sans prévenir personne. Le Barreau l’a suspendu en janvier 2017.

Sa femme a signifié sa disparition le 29 septembre 2016 à un collègue avocat, William Stephenson, en expliquant que son mari était parti en laissant un simple message et qu'elle s'inquiétait pour sa santé et sa sécurité.

Des problèmes de dépendance aux jeux et au casino ont été soulevés par Shirley MacLean, directrice générale adjointe du Barreau.

En tout, cette affaire a coûté plus de 450 000 dollars au Barreau du Nouveau-Brunswick.

On nous avise une fois temps en temps, par courriel, que le dossier avance. On pense qu’on va déposer des accusations. Et on n’entend absolument rien pendant quelques mois , stipule le directeur du Barreau.

Depuis que le Barreau a partagé son dossier sur Choukri avec la police, Il n’y a que très peu de progression dans le dossier. La police de Fredericton a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Michel Corriveau