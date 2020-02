Racisme et coronavirus : la police de Longueuil sert un avertissement dans les écoles

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et la Commission scolaire Marie-Victorin ont adressé une lettre aux parents d'élèves et aux enseignants sur les risques d’intimidation et de propos racistes que suscite la peur du coronavirus, notamment envers les personnes d'origine asiatique.

La peur de contracter le coronavirus pousse certaines personnes à se méfier ou s’éloigner des gens d’origine chinoise ou asiatique en raison du fait que le foyer de l’épidémie se trouve en Chine, ce qui donne lieu à des situations ou des commentaires discriminatoires, voire intimidant envers certaines personnes d’origine asiatique.

Nous travaillons de concert avec les commissions scolaires et les autorités de santé publique afin d’éviter le profilage racial qui peut résulter de l’association du virus aux personnes d’origine asiatique ou ayant séjourné dernièrement dans cette partie du globe , écrit le SPAL dans sa lettre sans préciser le nombre de cas d’intimidation ou de racisme qui lui ont été rapportés jusqu’ici.

Le SPAL, qui prend la chose très au sérieux, invite dans la lettre toutes les personnes qui ont connaissance de tels agissements dans le contexte scolaire à prévenir immédiatement les agents préventionnistes affectés aux écoles de la commission scolaire.

Au besoin, les agents de la Section prévention, vigilance et relations communautaires seront disponibles afin de rencontrer toute personne qui en ferait la demande , explique le SPAL qui ajoute que des présentations sur la sensibilisation à l’intimidation en milieu scolaire pourraient aussi être offertes aux élèves.

À la Commission scolaire Marie-Victorin, on explique que l'envoie de cette lettre aux parents et au personnel est une initiative du SPAL qui fait beaucoup d'ateliers sur l'intimidation dans les écoles.

Bien qu'aucune plainte ou cas d'intimidation n'ait été rapportée jusqu'ici dans ses écoles la commissions scolaire préfère agir à titre préventif.

Le but c’est de rasssurer, c’est de dire qu’on travaille beaucoup sur l’inclusion dans nos écoles. On a confiance dans notre personnel et nos directions d’école pour rassurer les parents au besoin. Marc-André Petit, directeur adjoint à la Commission scolaire Marie-Victorin

Pas d'épidémie au Canada

Rappelons que seulement quatre cas de coronavirus ont été détectés au Canada depuis le début de l’épidémie, et aucun au Québec. Toutes les personnes malades ont été hospitalisées et traitées en conséquence par les autorités médicales. Aucune de ces personnes n’est par ailleurs décédée des suites de l'infection.

Bien qu’ils soient souvent suscités par une peur irrationnelle de la maladie encouragée par l’intense couverture médiatique dont elle est l’objet, les comportements discriminatoires envers les membres de la communauté asiatique doivent être rapportés.

Et il y en a plus qu’on le pense, soulignait jeudi dernier au micro de Radio-Canada Doreen Assaad, la mairesse de Brossard, ville où vit une importante communauté chinoise. Selon la mairesse, le phénomène est déjà bien présent sur les réseaux sociaux et dans le commentariat de certains médias.

Il y a un racisme en ligne qu’on voit, de commentaires d’isolement, de critiques et je trouve ça désolant.[…] Pour nous c’est très important que les gens comprennent qu’un virus ne fait pas de discrimination, pourquoi on doit le faire entre nous? , a déclaré Doreen Assaad.

La mairesse Assaad précise cependant que peu d’appels ou de plaintes ont été faits à la Ville de Brossard concernant des incidents à caractère raciste jusqu’ici.