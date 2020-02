Une formation en anglais pour retenir les étudiants cris à Chibougamau

À compter de l’automne 2021, le programme en Techniques du milieu naturel sera donné en anglais au campus de Chibougamau, mais, selon la directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, Sylvie Prescott, la dynamique est inverse.

Le souhait, ce n'est pas d'avoir un centre d'études complètement anglophone, loin de là, mais de plus en plus on voit vraiment une augmentation des effectifs étudiants en provenance des communautés cries.

Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien