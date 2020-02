Ces 14 écoles publiques de Toronto coûteraient moins cher à reconstruire qu’à réparer

La province n'injectera cependant que 292 millions de dollars dans le financement des rénovations pour l'année scolaire 2019-2020.

Selon un ancien administrateur, les conditions sont si mauvaises qu’il considère que le plus grand conseil scolaire du pays est confronté à dilemme : investir des millions dans la réparation des bâtiments ou utiliser cet argent pour construire de toutes nouvelles installations.

Ces écoles ont un indice d'état des installations de plus de 100 %. Cet indice est calculé en divisant le coût total des réparations par la valeur du remplacement de l'ensemble du bâtiment.

Le ministère de l'Éducation engage des inspecteurs indépendants pour recueillir ces informations.

Krista Wylie a lancé la campagne Fix our schools après avoir entendu des témoignages de plafonds qui coulent et de classes sans chauffages dans certaines écoles.

Krista Wylie a lancé la campagne Fix Our Schools il y a cinq ans pour réclamer un financement accru des écoles de Toronto.

Après avoir parlé avec d'autres parents, elle a réalisé que la réparation des écoles était un problème à l'échelle de la province et pas seulement à l’échelle de la ville.

Mme Wylie dit que même si elle pense que les conseils font de leur mieux pour assurer la sécurité des élèves, il reste que c’est un enjeu qui préoccupe sa campagne.

Ken Lister, un ancien administrateur de TDSBToronto district school board , affirme qu'au cours de ses quatre années au sein du conseil scolaire, les réparations étaient une priorité absolue.

Il dit ne pas comprendre pourquoi le conseil scolaire n’a pas investi pour construire de nouvelles écoles au lieu de gérer lentement les réparations.

Quand vous regardez ces données et que vous voyez que ces réparations coûteront plus cher que de simplement démolir le bâtiment et construire une nouvelle école, vous devez vraiment vous gratter la tête.

Ken Lister, un ancien administrateur du TDSB