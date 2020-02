Rouyn-Noranda déposera un projet de centre aquatique de 19,9 M$

La Ville de Rouyn-Noranda tentera de nouveau d'obtenir une aide financière de Québec pour réaliser son centre aquatique. Le 21 février, c'est un projet totalisant 19,9 millions de dollars qui sera déposé auprès du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Notre projet est complet, nous sommes prêts. Au départ, c'était un projet de centre sportif qui a été revu pour y aller dans un premier temps avec projet de centre aquatique , a affirmé la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

Afin de prouver la nécessité du projet, la Ville de Rouyn-Noranda fonde une partie de ses arguments sur un rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton soutenant que la situation des besoins aquatiques est préoccupante.

Le manque de disponibilité et la non-conformité des infrastructures existantes ont un impact direct et négatif sur la pratique sportive et récréative , peut-on lire dans ce rapport déposé dans le plan directeur des infrastructures sportives.

L'enjeu le plus important actuellement, c'est le manque de bassins aquatiques. Nous avons plus d'une centaine d'appuis à ce jour d'organisations et d'institutions locales et régionales , a ajouté la mairesse.

Le public invité à se manifester

Parallèlement à cette démarche de financement auprès du gouvernement, conditionnelle à la réalisation du projet, la Ville lance aussi une campagne d'appui. Elle demande à la population de se mobiliser afin de démontrer que les citoyens souhaitent voir le projet d'infrastructure sportive devenir réalité.

La campagne «Mon centre aquatique, je le veux!» tient un sondage en ligne accessible jusqu'au vendredi 14 février.

Selon le devis déposé, le centre aquatique sera adjacent au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et à l’UQAT. On y retrouvera un bassin de 25 mètres avec huit couloirs, quatre tremplins, un bassin récréatif et des installations pour les personnes à mobilité réduite.