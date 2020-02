Le pédiatre Dany Harvey quitte ses fonctions à l’hôpital d’Alma

Le médecin expert en allergies, Dany Harvey, a remis sa démission au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), mercredi après-midi.

Le Dr Harvey a décidé de n’accorder aucune entrevue sur le rejet définitif de sa demande de dérogation. Il a annoncé sa décision par écrit.

Suite aux réflexions et décisions prises avec ma famille, amis et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), je me retire de toutes mes activités hospitalières en lien avec ma pratique. Le CIUSSS assumera tous les services en allergie. extrait de la lettre ouverte de Dany Harvey, pédiatre

En juin dernier, il avait demandé d'avoir un traitement préférentiel pour concentrer sa pratique en allergologie pour enfants et pour adultes à l’intérieur même des murs de l’hôpital d'Alma. Il exigeait toutefois d’être exempté des obligations de base des médecins en milieu hospitalier, comme la garde.

Malgré une vague d'appuis populaires et une pétition en faveur de Dany Harvey, sa demande contrevenait aux règles d'embauche dans les hôpitaux au Québec.

Suite aux diverses interventions résultant du refus qui vous avait été communiqué en juin dernier, nous avons adressé une demande de révision auprès des autorités compétentes [...] Nous vous informons que cette demande de révision a aussi fait l’objet d’un refus. Extrait de la réponse écrite de Marlène Landry, directrice des services professionnels du CIUSSS

Dans sa réponse négative, dont Radio-Canada a obtenu copie, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux invoque le principe d’équité. L’objectif vise notamment à éviter que d’autres médecins réclament à leur tour les privilèges salariaux et techniques exclusifs au milieu hospitalier sans s’acquitter de leurs obligations, alors que d’autres le font.

Nous comprenons l’importance d’éviter tout précédent qui pourrait affecter les principes qui gouvernent les règles de gestion des effectifs médicaux, notamment en regard de l’équité dans la répartition des ressources médicales , peut-on lire dans une missive signée par la directrice des services professionnels, Marlène Landry.

Le chef régional du département de pédiatrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean soutient que la position de l’employeur est juste et concorde avec celle des pédiatres, tel que publié par Radio-Canada.

Jean-Benoît Bouchard est chef régional du département de pédiatrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Ça allait en direction avec ce que nous souhaitions, c’est-à-dire que lorsqu’on occupe un [poste à l’hôpital], nous faisons la garde et ce qu’on a besoin comme plateau technique, l’hôpital le fournit et ce qui est moins nécessaire peut être fait en cabinet. Le but c’est d’assurer une équité envers tous les médecins , explique Jean-Benoît Bouchard.

Fermé au compromis

En démissionnant, le Dr Harvey confirme qu’il rejette le compromis que le CIUSSS lui avait pourtant offert : un accès privilégié et ponctuel à l’hôpital et le reste de sa pratique en clinique médicale, comme la vaste majorité des allergologues au Québec. Même avec cet accommodement, le CIUSSS restait non-négociable sur la garde en pédiatrie et exigeait qu’il fasse sa part.

Soulignons qu’il vous sera quand même possible d’utiliser notre plateau de clinique externe pour les patients allergiques nécessitant une surveillance particulière, et ce, même si vous prévoyez poursuivre votre pratique en allergologie en cabinet. Toutefois, vous serez compté au PEM [Plan d’effectifs médicaux] en pédiatrie et vous devrez respecter les conditions inhérentes à la pratique hospitalière, incluant la garde , écrit Marlène Landry.

C'était insuffisant pour le Dr Harvey qui veut maintenant tourner la page. Je vais donc débuter, prochainement, une pratique en cabinet à Alma dédiée exclusivement à la pédiatrie, ma spécialité de base. Les patients en allergies adultes et enfants seront pris en charge par le CIUSSS, qui a les ressources nécessaires , écrit-il.

Aux yeux de plusieurs, après plus de 25 ans de travail, Dany Harvey ne veut plus faire de garde en pédiatrie. Depuis le mois de juin, il en était d’ailleurs exempté pour des raisons confidentielles.

Depuis, les autres pédiatres doivent donc assumer plus d’heures de garde, mais le manque de spécialistes a laissé des périodes où aucun pédiatre n’était de garde à l’hôpital d’Alma. C’est la raison pour laquelle certaines femmes enceintes ont dû accoucher à Chicoutimi au cours des derniers mois.

Pour la chef de département local, Claudyne Rousseau, la décision de Dany Harvey marque la fin d'une période d'incertitude. Photo : Radio-Canada

Le fait qu'il laisse son poste, pour moi, en tant que chef de département local, ça me permet de recruter, dès aujourd'hui, une candidate. D'ailleurs, il y en a une qui termine sa formation en pédiatrie générale, en juin prochain. Elle a démontré de l'intérêt à venir travailler avec nous, alors on va faire les démarches et elle va pouvoir commencer à travailler le 1er juillet , précise la chef du département de pédiatrie à l'hôpital d'Alma, Claudyne Rousseau.

Services maintenus

Plus tôt en janvier, le CIUSSS avait assuré que le départ du Dr Harvey n’occasionnerait aucune rupture de services à la population, tant en pédiatrie qu’en allergologie.

Le département de pédiatrie de la région réitère que les médecins se sont engagés à absorber le surplus de la demande de service chez les jeunes, le temps que les deux postes vacants dans la région, dont celui d’Alma, soient pourvus.

Le CIUSSS assure aussi que d’autres spécialistes pourront faire les suivis nécessaires en allergologie, y compris pour les adultes, au cours des prochains mois.

La poursuite des services en allergologie est un objectif important et elle devrait reposer sur une équipe afin d'en consolider la pérennité , a d’ailleurs mentionné la directrice des services professionnels dans sa réponse au Dr Harvey.

Voici la lettre ouverte de Dany Harvey :