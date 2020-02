Bebel Gilberto, Ravi Coltrane et Petit Biscuit au prochain Festival de jazz de Montréal

Le Festival international de jazz de Montréal avait déjà annoncé la venue du chanteur américain Gregory Porter, de la pianiste Hiromi, du guitariste Al Di Meola et de la légende brésilienne Bebel Gilberto.

De grands noms du jazz participeront également au festival : le saxophoniste Ravi Coltrane, fils du légendaire John Coltrane, le guitariste John Scofield ainsi que le pianiste et bassiste Jack DeJohnette.

Patrick Watson sur scène avec The Cinematic Orchestra?

À noter également la venue du groupe britannique The Cinematic Orchestra. Souvent entendue au cinéma et à la télévision, leur chanson To Build a Home a été enregistrée avec le Montréalais Patrick Watson, qui lui a prêté sa voix.

Le musicien de blues Taj Mahal, le groupe anglais d’afrobeat Kokoroko et le chanteur de reggae Protoje seront également de la partie, de même que l'artiste canadienne Emilie-Claire Barlow, qui a déjà été récompensée aux prix Juno et au Gala de l'ADISQ.

WoodKid, Petit Biscuit et BJ the Chicago Kid

Six ans après avoir rempli la Place des Arts en ouverture des FrancoFolies de Montréal, le Français Woodkid se produira au prochain Festival de jazz de Montréal. En 2014, il avait annoncé qu’il quittait la scène musicale, mais l’artiste a décidé de composer un nouvel album, qui sortira cette année.

Autre représentant de la France : le jeune prodige Petit Biscuit, surnommé petit prince de l'électro .

Les festivaliers et festivalières pourront également écouter le crooner américain BJ the Chicago Kid, qui a notamment chanté avec les rappeurs Kendrick Lamar et Chance the Rapper.