Une subvention pour encourager les commerces à réduire les plastiques à usage unique

Avec l’argent, le groupe compte embaucher un employé à temps plein, faire de la publicité et concevoir du matériel éducatif pour les commerces.

Il veut notamment exhorter les entrepreneurs à s’engager à réduire trois choses qu’ils utilisent dans leur entreprise , selon Rebecca Danard, la directrice générale de reThink Green, l’organisme qui supervise Plastic-Free Greater Sudbury.

Ça peut être des verres, des ustensiles, des plats à emporter , note-t-elle.

Les députés France Gélinas et Jamie West étaient présents lors de la remise de la subvention au groupe Plastic-Free Greater Sudbury. Michaela Penwarden-Watson (à gauche) est coordonnatrice du groupe. Photo : CBC/Casey Stranges

Mme Danard indique que plus de vingt petites entreprises de la région se sont déjà engagées à réduire leur recours aux plastiques à usage unique. Elle estime d’ailleurs que l’instauration de la mesure peut engendrer des retombées économiques positives pour les entreprises.

Les gens apprécient ça et ils vont plus souvent dans ces entreprises , affirme-t-elle.

Elle reconnaît qu’il faudra encore déployer de grands efforts pour éradiquer complètement le plastique dans les commerces, mais souligne qu’ il faut commencer quelque part .

On doit commencer avec les entreprises qui sont prêtes à faire ce changement-là. Si on met en place une loi tout de suite, c’est difficile aux gens de s’adapter. On veut que les gens comprennent qu’ils peuvent faire quelque chose, on ne veut pas forcer et que ça fasse un choc pour eux, parce que ça ne fonctionnera pas. Rebecca Danard, directrice générale de reThink Green

Rebecca Danard est la directrice générale de reThink Green. Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

La subvention obtenue mardi est d’une durée d’une année, mais reThink Green espère plus tard avoir accès à d’autres subventions et collaborer avec encore plus d’entreprises.