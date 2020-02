Une coalition étudiante exige l'arrêt du projet GNL

La nouvelle Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), fondée mardi, fait pression sur le gouvernement en réclamant un plan national d'urgence pour la justice climatique, en plus d'exiger l'arrêt immédiat du projet GNL Québec.

Les groupes environnementaux La planète s'invite à l'Université, le Devoir Environnemental Collectif et Pour le futur Montréal et Québec s'associent pour la création de cette nouvelle coalition étudiante, composée de 350 militants et militantes.

La coalition exige la mise en place d’ici la fin de 2020, d’un plan complet d’urgence pour la justice climatique basé sur sept principes fondamentaux.

La CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social souhaite par ailleurs que le projet GNL Québec, qui prévoit la construction d'un gazoduc de 782km passant par l'Abitibi-Témiscamingue, soit mis à l'abandon.

On ne croit pas que c'est un projet qui va dans la direction de la transition écologique , explique la porte-parole de La planète s'invite à l'Université de Sherbrooke, Andréanne Désormeaux. On croit que ça va faire qu'empirer la crise climatique donc on veut que ce projet-là soit abandonné.

Le co-porte-parole de la Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda, François Gagné, félicite l'initiative de la CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social . Ce projet a des risques pour l'environnement en Abitibi-Témiscamingue , rappelle du même coup M. Gagné.

L’ABC du projet de GNL Québec

Une semaine de grève

La CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social entend augmenter ses moyens de pression, soutient Andréanne Désormeaux.

La prochaine action qu'on va faire c'est la semaine de la transition , raconte-t-elle. C'est une semaine de grève. La semaine du 30 mars au 3 avril va servir à mettre de la pression et créer rapport de force avec gouvernement, mais aussi à nous libérer du temps pour s'approprier notre éducation.

[La semaine va servir] à faire de l'éducation populaire pour informer la population étudiante et non étudiante quant à la crise climatique et à ses impacts , conclut la porte-parole.

Avec les informations de Shanelle Guérin