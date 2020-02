Moncton en voie d'adopter un arrêté municipal sur la distribution des circulaires

Les gens pourraient tout de même opter pour ne pas recevoir de circulaires à la maison et une amende de 140 $ serait servie aux contrevenants.

Le conseiller municipal Blair Lawrence croit que c’est une bonne façon de s’assurer que les gens soient traités avec respect et que les commerçants puissent tout de même continuer à distribuer leurs circulaires, malgré les changements dans la façon procéder.

Le directeur général des Services juridiques et législatifs de la Ville, Nick Robichaud, explique que l’application de cet arrêté municipal fonctionnera par plaintes. C’est-à-dire que des actions seront prises à la lumière des plaintes reçues. La Ville de Moncton a consulté la Ville d’Halifax qui a mis en place un système similaire.

Ils n’ont pas été bombardés de plaintes nécessitant la prise de mesures , dit M. Robichaud. C’est une question de sensibilisation, de donner des avertissements aux compagnies.

Le projet a passé la première lecture à l’unanimité, lundi, au conseil municipal de Moncton. L’arrêté doit tout de même passer en troisième lecture pour être adopté. Si le projet va de l’avant, il serait effectif dès le premier avril.

Des exceptions à l'arrêté

Les journaux, les dépliants d’associations communautaires, les dépliants électoraux - qu’ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux - seraient exemptés.

L’arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux immeubles à logements qui ont six unités ou plus.

Ce projet de loi a été proposé après que des résidents se sont plaints au conseil municipal que des circulaires soient lancées sur leur pelouse ou dans leur cour.

Brunswick News Inc., le plus grand distributeur de circulaires de la province met à disposition une ligne téléphonique qu’on peut rejoindre pour se désabonner de sa liste de distribution. Plusieurs citoyens et conseillers municipaux expliquent toutefois que la distribution continue même après avoir fait les démarches nécessaires.

Frederic Laforge, résident de Moncton. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Même s’il s’était désabonné, rien n’y faisait. J’ai essayé de me désabonner, par courriel, par téléphone, mais je continuais d’en recevoir , explique Frederic Laforge, un résident de Moncton. M. Laforge était d'ailleurs derrière la pétition visant a diminuer la distribution de circulaires à Moncton.

Brunswick News Inc., une compagnie appartenant à la famille Irving, publie les trois quotidiens anglais de la province en plus de publier plusieurs hebdomadaires.

Mike Power, éditeur et responsable de la publicité pour l’entreprise, a expliqué à la Ville que les circulaires représentaient une grande part des affaires de la compagnie.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC