Sue Montgomery mise en demeure par la Ville de Montréal

La Ville de Montréal met en demeure la mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery « de cesser toute déclaration publique mettant en cause la probité et l’intégrité » de l’administration de son arrondissement, « incluant ses fonctionnaires, dont le directeur ».

La mise en demeure est le plus récent épisode du bras de fer qui oppose l’administration Plante à Mme Montgomery depuis que cette dernière a refusé d'appliquer les recommandations d’un rapport du contrôleur général.

On peut y lire que dans trois entrevues accordées la semaine dernière, Mme Montgomery associe "un historique de corruption et de collusion" et un manque de transparence au sein de l’arrondissement avec des fonctionnaires en place .

Vous avez notamment fait mention qu’un maire précédent de l’arrondissement [M. Applebaum] a été reconnu coupable de corruption, tout en ajoutant que les "mêmes fonctionnaires de l’arrondissement y sont depuis de nombreuses années", et que ce fait "vous troublait". Extrait de la mise en demeure

Selon la Ville, ces affirmations ne sont pas supportées par des faits , s’avèrent dénuées de tout fondement , sont de nature à mettre en cause la probité et l’intégrité de l’administration de l’arrondissement […] et portent atteinte à la réputation de ses fonctionnaires, dont le directeur .

Ces mêmes propos sont également de nature à nuire à la saine administration de l’arrondissement, du fait de leurs répercussions chez les employés de celui-ci , ajoute la mise en demeure, qui a été remise à Mme Montgomery dimanche par l’entremise d’un huissier.

Les relations entre les mairesses Plante et Montgomery se sont détériorées en raison d'un litige sur les conclusions d’un rapport du contrôleur général de la Ville sur le climat de travail dans l’arrondissement. L'enquête, ouverte après des allégations de harcèlement de la part de deux employés de la Ville, a conclu à des manquements importants .

Le cabinet de la mairesse Plante a conséquemment demandé à Mme Montgomery de mettre en place les recommandations faites par le contrôleur général, mais en vain. La mairesse de CDN-NDG a refusé d'obtempérer et a été exclue du caucus de Projet Montréal.

Mme Montgomery a notamment refusé de congédier sa directrice de cabinet, Annalisa Harris, en arguant qu'il s'agit là d'une demande de la mairesse Plante et non du contrôleur général. Selon elle, la mairesse Plante exige la démission de Mme Harris parce que cette dernière pose trop de questions dérangeantes.

La mairesse de CDN-NDG a présidé lundi sa première séance du conseil municipal depuis son expulsion de Projet Montréal. Elle l'a fait sans le soutien des trois autres conseillers de Projet Montréal.

Mme Montgomery a profité de l'occasion pour se porter une fois de plus à la défense de Mme Harris, qu'elle a qualifiée de compétente, intelligente, professionnelle et respectueuse .

Elle a aussi demandé à la mairesse Plante de dévoiler le rapport du contrôleur général. Une fois [que j'aurai] pris connaissance du rapport, je prendrai toutes les mesures appropriées dans l’intérêt des citoyens de NDG-CDN , a-t-elle dit.