Coco Belliveau et ses nombreux moyens d'expression

À quoi ressemble une journée dans le quotidien de Coco Belliveau? Celle-ci passe plusieurs heures à écrire... Elle se fixe trois objectifs par jour afin de développer sa carrière.

Ça peut être de faire une publication sur les réseaux sociaux, ou de travailler sur un deadline , explique-t-elle.

Autrement, elle passe plusieurs soirées dans des salles de spectacle, à tester ses nouveaux numéros.

Une démarche artistique drastique

Pour son spectacle solo Laide, Coco Belliveau souhaitait se pencher sur la grossophobie, un sujet qui la préoccupe depuis son enfance.

Afin de prouver le bien-fondée de ses affirmations, l’humoriste s’est lancé le défi de perdre du poids, de façon à ce que sa perspective ne puisse être réfutée.

L'humoriste a perdu du poids afin d'en donner à ses propos dans son spectacle «Laide», qui dénonce la grossophobie. Photo : Facebook : Coco Belliveau

Ayant perdu près de 75 lb, elle confirme que le regard des autres a changé.

Les gens me disent que j’ai plus de confiance , dit-elle, indiquant qu’il est difficile de déterminer si cette présumée confiance a un lien avec sa perte de poids ou plutôt avec le traitement plus sympathique qu’elle reçoit en étant plus mince.

D'humoriste à rappeuse

Coco Belliveau se souvient qu'elle s'amusait à rapper sur les chansons d'un ami lorsqu’elle étudiait à Moncton.

Lorsqu’elle a déménagé Montréal, elle a rencontré la rappeuse québécoise MC La Sauce, qui l’a présentée à Filigrann, l’animateur de WordUP, une émission de duels de rap, disponible sur le web.

Coco Belliveau a découvert une passion pour le rap et les joutes verbales. Photo : YouTube : WordUP! Battles

Invitée à un événement jumelant humoristes et rappeurs au festival d’humour Zoofest, l’Acadienne s’est démarquée avec ses « bien cuits » sentis et rythmés, se taillant une place au sein de l’émission.

C’est pas mal du « roast », mais qui sonne comme une chanson, et ça rime [...] Je trouve un énorme plaisir, je trouve que ça me défoule! Coco Belliveau

Le rap est un outil qui lui permet d’améliorer ses performances en humour.

Le rap m'aide à être une meilleure humoriste. Mon « timing » est meilleur, parce que je suis habituée de « timer » mon punch, et être plus percutante! Coco Belliveau

Elle raconte que pour préparer pour un duel, elle consulte les réseaux sociaux de son adversaire et note ses premières impressions. Elle construit ensuite ses textes, une ligne à la fois, en écoutant différents rythmes.

Tu le sais que tu vas te faire insulter, alors tu es prête à te dire que ce n’est pas tout personnel , répond-elle, lorsqu’on lui demande s’il est difficile de recevoir les insultes des adversaires.

Pour la première fois cette semaine, Coco Belliveau devait affronter une autre femme dans un duel de «WordUp». Photo : YouTube : WordUP! Battles

Pour la toute première fois dans l’histoire du hip-hop québécois, WordUP a présenté une joute verbale uniquement féminine entre Coco Belliveau et Marie Vans.

Elle croit que ce duel servira de modèle aux autres femmes qui aimeraient se lancer dans la compétition.

Le besoin de s’exprimer

La création fait partie intégrante de la vie de Coco Belliveau.

Je peinture, je fais de la poésie, je fais de l’improvisation. J’ai besoin de beaucoup de manières de m’exprimer pour pouvoir naviguer à travers la vie.

Elle explique que chaque discipline en nourrit une autre et lui permet d’évoluer.

Coco Belliveau se sert de plusieurs formes d'art pour s'exprimer Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dufresne

Le rap fera d’ailleurs partie du prochain spectacle d’humour qu’elle prépare pour le printemps prochain.

Je pense appeler ça Cococratie, parce que c’est un peu ma réflexion sur la société idéale, ma démocratie, ma Cococratie.