Le nouveau maire de Fassett, François Clermont, a de grands souliers à chausser

Ça comporte des défis importants, quand on connaît l’homme qui était apprécié de ses collègues , a confié M. Clermont, en entrevue. Il a souligné que M. Trépanier était respecté dans toute la MRC de Papineau en raison du travail qu’il avait accompli.

M. Clermont, qui avait déjà assuré le rôle de maire suppléant en 2018 et plus tôt cette année, a indiqué qu’il continuera sur cette lancée et que les valeurs de la Municipalité seront respectées.

Il n’y aura pas de grand virage à 90 degrés. François Clermont, nouveau maire de Fassett

Personne ne s’était présenté contre l’homme de 59 ans avant la fin de la période de mise en candidature. Selon ce dernier, les autres maires de la MRC lui avaient demandé de se présenter pour s’assurer que le travail amorcé par M. Trépanier se poursuive.

Ça allait de soi que ce soit un des membres du conseil municipal qui se présente pour assurer cette continuité-là , a-t-il ajouté.

François Clermont a travaillé à titre de gestionnaire pour le Centre jeunesse de Montréal. Retraité depuis trois ans, il occupait un poste de conseiller municipal depuis 2017.

La route 148 à Fassett, dans la municipalité régionale de comté de Papineau, en Outaouais Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le titulaire d'un baccalauréat en psychoéducation et d'une maîtrise en gestion de développement des organisations a souligné l’importance d’investir pour l’entretien et la modernisation de nos infrastructures .

Il compte notamment poursuivre les travaux de modernisation du système d’alimentation en eau potable de la petite municipalité de 450 habitants. Dès le printemps, il va y avoir des travaux , a-t-il affirmé.

Outre les infrastructures, M. Clermont veut créer des opportunités pour développer des alliances avec d’autres municipalités et partager des ressources qui sont complémentaires au leur .

L’activité économique est en train de prendre de l'essor. On n’a pas dit notre dernier mot. François Clermont, nouveau maire de Fassett

De nombreuses activités à caractère sociales sont à prévoir pour le reste du mandat des élus municipaux, a fait savoir le nouveau maire.

Avec les informations d'Alexandra Angers