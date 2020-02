Coronavirus : un Réginois coincé à Wenzhou, une ville fantôme

Depuis dimanche, la ville est en quasi-quarantaine. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les deux jours pour faire les courses.

Saim Zaka est étudiant en médecine à l'Université de médecine de Wenzhou. Photo : fournie par Saim Zaka

L’étudiant à l'Université de médecine de Wenzhou est à peine autorisé à quitter sa résidence : Ce qu’on nous a dit, c’est de ne pas sortir. Il y a un gardien de sécurité à l’extérieur du bâtiment dont le travail est de noter chaque fois que nous sortons. Il nous dit de ne pas perdre trop de temps avant de revenir.

De plus, à travers cette ville portuaire de plus de 9 millions d’habitants, il y a des points de contrôle installés par des policiers et du personnel médical qui surveille les allées et venues des gens.

D'après Saim Zaka, Wenzhou a des allures de ville fantôme. Les restaurants, les bars et les clubs sont fermés, explique-t-il. Les supermarchés et les pharmacies sont seulement ouverts trois ou quatre heures par jour. De nombreux commerces ont choisi de ne pas ouvrir leurs portes et le gouvernement les encourage à rester fermés.

Les rares moments où les supermarchés sont ouverts, les personnes qui osent sortir en profitent pour faire des provisions qui leur permettront de rester cloîtrés chez eux un bon moment. Par ailleurs, il est impossible de se procurer un masque chirurgical, les réserves étant épuisées depuis un bon moment. « Heureusement, j’en ai amené quelques-uns de l’hôpital avant que la ville ne soit confinée », dit Saim Zaka.

Si je regarde par ma fenêtre, je ne vois aucun signe de vie dehors. Tout le monde demeure à la maison. Saim Zaka

Rentrer au Canada

Lors de ses rares et courtes sorties, Saim Zaka tente de trouver un moyen de quitter Wenzhou : Ça me fait peur d’être encore ici. J’essaie de récupérer mon passeport au bureau des visas et ainsi sauter dans le premier avion pour rentrer à la maison. J’essaie de contacter l’ambassade canadienne à Pékin pour qu’elle puisse m’aider.

Par ailleurs, l’avion affrété par le gouvernement Trudeau pour rapatrier des Canadiens coincés en Chine devrait quitter Wuhan mercredi soir et atterrir à la base de Trenton, en Ontario, jeudi matin.

Saim Zaka, avec un enfant à l'hôpital (archives). Photo : fournie par Saim Zaka

Toutefois, Affaires mondiales Canada privilégie les personnes qui sont accompagnées d'enfants. Pei Lu, résident permanent de Saskatoon depuis huit ans, ne pourra donc pas prendre place dans l’avion. Il rendait visite à ses parents au moment de l’isolement, Or, ses deux enfants ainsi que sa femme sont restés à Saskatoon pendant sa visite en Chine.

Employé dans un magasin de grande surface à Saskatoon, il a pu envoyer de l’argent à ses proches, grâce à l’aide de ses parents. Il ne sait pas combien de temps il demeurera coincé en Chine, mais il trouve le temps long.

Chaque jour, je reste chez moi. C'est trop dangereux à l'extérieur. Pei Lu

Pendant ce temps, sa femme, Diana Young, attend impatiemment que son mari rentre à la maison. Elle tente de l’encourager comme elle le peut via l’application WeChat pour qu’il prenne son mal en patience.

Avec les informations de Joseph Tunney et d'Alicia Bridges