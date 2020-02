Une médecin déplore la qualité des services aux patients dans un hôpital de Winnipeg

La Dre Gunter explique que son père, Derek Gunter, qui souffre de pneumonie et de sepsie a été admis à l’Hôpital général Victoria, à la fin du mois de décembre. Elle soutient que son frère et elle n’ont pas pu obtenir des informations sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier jusqu’à la fin du mois de janvier.

En plus des demandes d’information formulées en personne lors des visites, les membres de la famille ont à maintes reprises appelé l’hôpital, laissé des messages, mais rien ne semblait être pris au sérieux .

Chaque fois qu’un membre de sa famille appelait, dit-elle, on lui répondait que le responsable n’était pas là pour parler.

La gynécologue-obstétricienne, qui est également l'animatrice de la websérie Jensplaining, à CBC, précise qu’elle aurait aimé fournir des antécédents médicaux de son père à l’équipe qui s’occupait de lui à l’Hôpital général Victoria.

Elle déplore également le fait que son père ait dû attendre presque un mois pour être examiné par des spécialistes.

L’ORSW ne répond pas, elle passe par Twitter

La Dre Gunter dit avoir aussi appelé l’Office régional de la santé de Winnipeg pour discuter du cas de son père, sans obtenir de réponse.

Contrariée par ce qu'elle et ses proches vivaient, elle a décidé de dénoncer la situation sur Twitter, où elle est suivie par plus 280 000 personnes. Selon elle, ces publications sur les réseaux sociaux ont fait en sorte que l’ORSW et la direction de l'hôpital se sont penchés sur les demandes de sa famille.

La Dre Gunter se dit inquiète des défis à relever par les proches de patients ordinaires lorsqu’elle analyse le cas de son père.

Je suis une médecin formée au Manitoba et je suis assez connue. Si, malgré ça je ne parviens pas à obtenir des informations de l’Hôpital Victoria sur la santé de mon père, comment quelqu’un d’autre pourrait-il obtenir des informations , s’interroge-t-elle.

Mon seulement elle est médecin, mais Mme Gunter est autrice et animatrice à la télévision. Photo : Radio-Canada / Turgut Yeter/CBC

Dans un communiqué envoyé par courriel, un porte-parole de l’ORSW a déclaré qu’il ne parlerait pas de l’état de santé d’un patient pour des raisons de confidentialité.

L'ORSW a toutefois précisé que la direction de l'hôpital et le personnel soignant étaient en contact avec Jen Gunter et essayaient de répondre à ses préoccupations.

Selon l’ORSW, la meilleure façon pour les proches de patients de dénoncer une situation liée au service est de passer par les bureaux des relations avec les patients dans les hôpitaux ou de contacter le coordonnateur des relations avec les clients de l’ORSW.

Communiquer avec les familles

La directrice générale de l’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba (MIPS), Laurie Thompson, souligne que les professionnels de la santé doivent communiquer aussi bien avec les patients qu'avec leurs familles.

Elle explique qu’une mauvaise communication peut parfois être préjudiciable aux patients.

La Dre Gunter dit que, à la suite de ses entretiens avec les responsables de l’hôpital, son père a pu voir des spécialistes, et des dispositions adéquates ont été prises pour son suivi.

Elle affirme cependant que son père aurait été mieux traité si les spécialistes avaient eu tous les antécédents médicaux qu’elle souhaitait leur fournir dès le début de son hospitalisation.

Elle pense également que les changements apportés au système de santé dans la capitale manitobaine ont eu une incidence sur la qualité du service. Il me semble que la façon dont le système hospitalier a été restructuré à Winnipeg est un véritable désordre , conclut-elle.

Avec des informations de Rachel Bergen CBC