La décision sur une nouvelle politique de consultation en urbanisme reportée à Gatineau

Cette nouvelle politique, qui éliminerait la tenue d'un référendum sur certaines modifications au règlement d’urbanisme, serait remplacée par un processus plus contraignant pour la Municipalité.

Plusieurs élus, dont le président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), Jocelyn Blondin, n’étaient pas prêts à se prononcer sur cet enjeu mardi matin.

J'ai beaucoup de questions à poser aux gens de l'urbanisme, mais je veux entendre les citoyens que j'ai autour de ma table , affirme M. Blondin à la suite de la rencontre du comité plénier.

Dans sa rencontre du 23 octobre dernier, le comité exécutif a décidé de ne pas recommander l’adoption d’une nouvelle politique et de garder ainsi le statu quo. M. Blondin était absent à cette réunion et croit qu'en tant que président du CCU Comité consultatif d’urbanisme , il aurait dû être averti que le comité exécutif se penchait sur une recommandation.

Je ne suis vraiment pas impressionné de ce qui s'est passé , a-t-il ajouté.

M. Blondin veut éviter de revoir une situation comme celle du projet Bloome où un petit groupe de citoyens a réussi à bloquer le projet initial.

Le maire se défend d’avoir agi trop rapidement. Il affirme que la Ville préconise depuis longtemps de conserver les référendums. Pour moi, on faisait juste continuer la position que la Ville tenait depuis longtemps, c’est pour ça qu’on n’a pas eu le réflexe d'appeler des gens ou même de penser que ça pouvait mener à des débats plus importants , a déclaré M. Pedneaud-Jobin.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier s'est dit surpris de l'opposition de certains conseillers et croit que la nouvelle politique ne ferait que compliquer les procédures.

Je pense qu'on alourdirait l'ensemble du processus pour l'ensemble des projets , croit M. Tessier, qui croit que le nouvel office de consultation publique que la Ville tente en ce moment de mettre sur pied pourrait répondre aux interrogations des citoyens.

La nouvelle loi sur l’aménagement adoptée par le gouvernement provincial en juin 2017 permet aux municipalités de se soustraire à l’approbation référendaire pour certaines modifications au règlement, à condition de suivre un processus de consultation publique précis prévu dans la loi provinciale.

Pour enlever les référendums, on se donne non seulement des délais plus longs, mais aussi un processus qui est plus lourd.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau