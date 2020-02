Le Centre Service Canada de la Place du Centre déménage dans les anciens locaux de la SAQ

Le Centre Service Canada y déménagera jusqu'à 20 employés d'ici l'été prochain. Ces fonctionnaires quitteront leurs bureaux situés à la Place du Centre, sur la promenade du Portage.

Actuellement, seul le service de passeport est offert à ce bureau de Service Canada, au cœur du Vieux-Hull. Il faut se déplacer à celui du 455, boulevard de l'Hôpital, dans l'est de la ville, pour tous les autres services.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a indiqué que le déménagement du Centre Service Canada de la Place du Centre vers l'ancienne succursale de la Société des alcools du Québec permettra de mieux servir les citoyens.

Lors que le bâtiment sera rénové, des fonctionnaires déménageront au 220, rue Champlain. Photo : SB

Les services complets de passeport et de Service Canada seront offerts, notamment l'assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse, les numéros d'assurance sociale, passeports , a expliqué le ministère.

Les sites sont choisis de manière à assurer accessibilité et espaces adéquats et à répondre aux besoins des clients en matière de prestation de services , a ajouté EDSCEmploi et Développement social Canada .

Le gouvernement fédéral a signé un bail de 10 ans, lequel prendra effet dès la mise en service du nouveau bureau. L'Alliance de la fonction publique du Canada attend l'ouverture des nouveaux locaux avec intérêt.

Nous veillons à ce qu'il n'y ait aucune perte d'emploi dans le cadre du déménagement et à ce que la transition se fasse sans heurts pour nos membres , a affirmé la vice-présidente exécutive nationale du syndicat, Magali Picard, ajoutant être heureuse de voir les services être centralisés.

Toujours pas d'épicerie à Hull

Dans le passé, la Coopérative de solidarité de l'épicerie de l'Île-de-Hull avait effleuré l’idée d’installer une éventuelle épicerie dans les anciens locaux de la SAQ au 210, rue Champlain.

En raison du loyer excessivement élevé qui était demandé par le propriétaire, l’idée a toutefois été abandonnée , a rappelé le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, mardi.

Cédric Tessier affirme que le projet d'épicerie reste la priorité numéro un et qu'il y a un marché pour ce projet. Photo : Radio-Canada

Puisque ces locaux seront finalement transformés en bureaux pour les 10 prochaines années, l'ouverture d'une épicerie à moyen terme y devient impossible.

Le conseiller municipal reste toutefois optimiste devant les efforts fournis par la coopérative. M. Tessier croit que des promoteurs immobiliers pourraient également avoir intérêt à favoriser la venue d’une épicerie dans le quartier.

Pour certains promoteurs qui ont déjà des projets approuvés par la Ville [...] ça devient un frein, le fait qu’il n’y ait pas d’épicerie , dans le Vieux-Hull, a-t-il souligné.

Le président de l’Association des résidents de l'Île de Hull (ARIH), Daniel Cayley-Daoust, n’est pas surpris d’apprendre que l’édifice servira à des fonctionnaires.

Ça fait quand même longtemps que le bâtiment est inutilisé , fait-il valoir, ajoutant que comme l'Île de Hull se dynamise de plus en plus , il est inévitable que des épiceries percent le marché bientôt.

M. Cayley-Daoust estime toutefois que la Ville a un rôle important à jouer pour freiner un peu la spéculation, pour que le quartier demeure vivant .

Avec les informations de Laurie Trudel et Josée Guérin