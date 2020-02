Le hockeyeur de Fredericton Willie O'Ree en vedette dans un jeu vidéo

Vous pouvez jouer comme cette légende. C’est très cool et excitant , affirme Kwame Mason, consultant auprès de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ).

Kwame Mason a réalisé le documentaire Soul on Ice: Past, Present & Future, qui porte sur les athlètes noirs au hockey, et il a joué un rôle clé pour faire ajouter M. O’Ree au jeu vidéo.

J’ai simplement ressenti un besoin d’élargir l’histoire du hockey , dit-il.

Un personnage à l’image de Willie O'Ree a été ajouté au jeu avec d’autres qui représentent les attaquants Brad Marchand, Patrice Bergeron et Teemu Selanne, les défenseurs PK Subban et Harry Howell ainsi que le gardien de but Grant Fuhr.

L’entreprise EA, qui produit le jeu NHL 20, a annoncé l’ajout de Willie O’Ree le 23 janvier:

Willie O'Ree, aujourd’hui âgé de 84 ans, a été intronisé au Temple de la renommée du hockey le 12 novembre 2018.

Il est devenu le premier joueur noir dans la LNH Ligue nationale de hockey le 18 janvier 1958. Il était membre des Bruins de Boston qui affrontaient ce jour-là les Canadiens de Montréal. M. O’Ree a participé à deux parties de la LNH Ligue nationale de hockey durant la saison 1957-1958 et à 45 matches en 1960-1961, marquant 4 buts et récoltant 10 mentions d’aide.

Ce qu’il a fait après son passage dans la LNH Ligue nationale de hockey a beaucoup plus influencé le monde du hockey, selon M. Mason. Willie O'Ree a beaucoup encouragé les jeunes de toute origine ethnique et de tout horizon à jouer au hockey, explique-t-il.

Le racisme au hockey

Willie O'Ree était à Ottawa cette semaine pour une tournée de la LNH Ligue nationale de hockey organisée à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs. La tournée comprend un musée mobile portant sur l’histoire des joueurs noirs dans la ligue.

Willie O'Ree dans l'aréna qui porte son nom à Fredericton en juin 2017. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Étant le seul joueur noir de sa génération, Willie O'Ree a grandement subi du racisme. Il dit être triste de constater qu’il y a toujours du racisme non seulement au hockey, mais aussi au football et au baseball, entre autres.

Des fois, j’ai l’impression qu’on fait un pas de l’avant et deux vers l’arrière. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faudra que nous travaillions tous ensemble pour rendre le monde meilleur , affirme Willie O'Ree.

Il importe que les milieux sportifs soient plus inclusifs, ajoute Kwame Mason. Il dit que c’est le meilleur moyen de faire du progrès dans ce monde.

Avec les renseignements d'Elizabeth Fraser, de CBC