Une exposition numérique immersive sur Van Gogh ouvrira ses portes à Toronto

Les producteurs affirment que l’exposition Immersive Van Gogh offrira une expérience globale d'art, de lumière, de son, de mouvement et d'imagination .

L’exposition est l’oeuvre des mêmes personnes à l'origine d'un projet semblable qui s'est tenu à l'Atelier des Lumières de Paris, une installation où des projections numériques imposantes entouraient les visiteurs avec les oeuvres du peintre néerlandais.

Les producteurs affirment que l'exposition de Toronto prendra place dans un entrepôt de cinq étages et de 17 000 mètres cubes et présentera de nombreuses oeuvres parmi les plus connues de Van Gogh, dont Les mangeurs de pommes de terre (1885), Les Tournesols (1888), La Nuit étoilée (1889) et La chambre à coucher (1889).

L'exposition ouvrira ses portes le 1er mai. Les billets seront mis en vente vendredi sur le site vangoghexhibit.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Les billets d'admission générale sont en vente à partir de 39,99 $.

L'exposition Immersive Van Gogh est présentée du 1er mai au 28 juin 2020 au 1, Yonge Street à Toronto.