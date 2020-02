Shannen Doherty atteinte d’un cancer de stade 4, après 2 ans de rémission

L’actrice de 48 ans a révélé, sur la chaîne ABC News que la maladie était revenue l’an dernier, alors qu’elle était en rémission depuis 2017, après deux ans de traitement contre le cancer du sein.

Mon cancer est revenu, a-t-elle confié au bord des larmes. Il y a assurément des jours où je me dis : "Pourquoi moi?" Et après, je me dis : "Pourquoi pas moi? [...] Qui d’autre que moi mérite cela? Personne."

Shannen Doherty est devenue célèbre dans les années 1990 en incarnant le personnage de Brenda dans la série culte Beverly Hills, 90210, puis la sorcière Prue Halliwell dans la populaire série fantastique Charmed.

L’an dernier, elle s'est jointe à la distribution de BH90210, la nouvelle mouture de la série Beverly Hills, 90210.

Une réalité difficile à accepter

Shannen Doherty a expliqué avoir gardé cette nouvelle pour elle pendant un an, car elle était difficile à accepter.

Je suis pétrifiée de peur , a-t-elle déclaré en larmes, indiquant qu'elle s'inquiétait surtout pour sa mère et Kurt Iswarienko, avec qui elle est mariée depuis 2011.

En hommage à Luke Perry

Shannen Doherty savait qu’elle avait un cancer du sein de stade 4 quand son ami l’acteur Luke Perry, avec qui elle jouait dans Beverly Hills, 90210, est mort d’un AVC en mars dernier.

C’était tellement étrange pour moi de recevoir ce diagnostic et de voir quelqu’un qui semblait en santé partir en premier , a-t-elle dit.

Le moins que je pouvais faire pour lui faire honneur était de faire cette série [BH90210].

Travailler malgré la maladie

L'actrice a tenu à jouer dans cette série, malgré les journées de 15 heures de tournage, pour montrer qu’il était possible de travailler, même en souffrant d’un cancer de stade 4.

Notre vie ne s’arrête pas à la minute où l'on reçoit ce diagnostic. Nous avons encore une vie à vivre. Shannen Doherty, actrice

L’acteur Brian Austin Green, qui joue dans la série BH90210, est l’une des seules personnes sur le plateau à qui Shannen Doherty avait confié qu’elle était à nouveau malade.

J’avais des moments de grande anxiété, où je me disais : “Je ne suis pas capable de faire ça.” [...] Alors, avant de tourner, il m’appelait toujours et me disait : “Écoute, tu sais, quoi qu’il arrive, tu as mon soutien.”

En pleine bataille judiciaire

Shannen Doherty a décidé d’annoncer publiquement le retour de son cancer, car elle préférait en parler elle-même plutôt que voir cette information figurer dans un document juridique, l’actrice ayant attaqué en justice sa compagnie d’assurance.

Elle lui reproche de ne pas avoir couvert certaines dépenses lorsque sa maison californienne a été endommagée par un feu de forêt en 2018.