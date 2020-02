Grève en éducation : le NDP demande le congédiement du ministre Stephen Lecce

Mme Horwath en a appelé directement à l'action du gouvernement Ford, lors d'une conférence de presse donnée mardi matin à Queen's Park.

Il est temps que le premier ministre [Doug Ford] appuie sur le bouton de réinitialisation pour les négociations en congédiant [...] Stephen Lecce et en nommant un nouveau ministre avec un nouveau mandat, qui n'inclut pas de coupes dans l’éducation.

Cette demande de la chef de l'opposition survient dans un contexte de tensions grandissantes en ce qui concerne les moyens de pression des enseignants en Ontario, englués dans des négociations qui stagnent entre le gouvernement et les syndicats.

À couteaux tirés

Plus tôt mardi, M. Lecce et le chef de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO/ETFO) Sam Hammond s'étaient mutuellement accusés de mentir sur les négociations contractuelles en cours, ou de déformer la réalité sur leur teneur.

Dans des entrevues croisées dans l’émission Metro Morning diffusée sur CBC Radio, les deux hommes se sont contredits quant à la place occupée par les indemnités des enseignants au cours des trois jours de discussions de la semaine dernière, qui se sont achevés sans progrès notable.

Le président de la FEEO/ETFO sam Hammond, à gauche, et le ministre ontarien de l'Éducation Stephen Lecce ont affirmé mardi que les négociations ont heurté une impasse la semaine dernière. Photo : La Presse canadienne

Je suis ici pour vous dire, sans hésitation, que nous n'avons pas parlé de rémunération à cette table au cours de cette période de trois jours , a affirmé Sam Hammond, à la tête du plus grand syndicat d’enseignants de la province. Le syndicat représente quelque 83 000 membres, dont des enseignants et du personnel de soutien à l'éducation, dans la province.

Ce ministre doit cesser de mentir aux gens, aux parents et au public. Parce que cela ne s'est pas produit et ce n'était pas un problème clé ou central pendant ces trois jours. Sam Hammond, président de la FEEO

Le ministre Stephen Lecce a quant à lui réfuté l’affirmation du président de la FEEOFédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario selon laquelle la question des indemnités des enseignants n’avait pas été abordée au cours des négociations de la semaine dernière.

C'est absolument faux : bien sûr [que ça a été abordé], a-t-il répondu. Les questions des avantages sociaux et des salaires ont fait surface au cours de ce processus [...] ils veulent que nous apportions des améliorations significatives aux avantages sociaux et que nous augmentions les indemnités, ce que nous ne pouvons pas accepter.

D'autres tables de négociations se déroulent successivement cette semaine entre le gouvernement, l' OECTAAssociation des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et l 'AEFOAssociation des enseignants franco-ontariens .

Pourquoi cette grève ?

Les membres des quatre syndicats sont sans contrat de travail depuis le 31 août dernier.

Selon les syndicats, les discussions achoppent sur les ressources pour les élèves aux besoins spéciaux, la taille des classes, les pratiques de recrutement, la violence dans les salles de classe et les cours en ligne au secondaire, notamment.

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a répété que l'enjeu principal de ces négociations, selon lui, reste les augmentations de salaire que le gouvernement Ford veut limiter à 1 % dans la fonction publique provinciale.