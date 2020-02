Des maires dénoncent les délais de traitement au ministère de l'Environnement

Selon son président, Michel Lagacé, dans la majorité des cas, le Ministère ne respecte pas le délai de 75 jours qu'il s'est lui-même imposé, ce qui bloque plus d'une vingtaine de projets pilotés par les municipalités de la région.

C'est sur l'ensemble des dossiers qu'on a cette insatisfaction, c'est assez généralisé , précise M. Lagacé.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, souligne entre autres qu'une demande d'autorisation pour effectuer la réfection d'une conduite d'eau à Rimouski a été déposée en mars 2018.

Près de deux ans plus tard, on n'a toujours pas eu de nouvelles , déplore-t-il.

Ç'a des impacts majeurs sur la sécurité et l'approvisionnement en eau de la population rimouskoise. On est en attente depuis deux ans et c'est maintenant impossible d'effectuer les travaux en 2020.

Marc Parent, maire de Rimouski