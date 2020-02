Google Photos : des vidéos privées envoyées par erreur à des personnes inconnues

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Les vidéos privées d’un nombre inconnu d’utilisateurs et utilisatrices de Google Photos ont accidentellement été envoyées à d’autres personnes en raison d’un bogue de la fonctionnalité Takeout, qui permet de télécharger une copie de tous ses fichiers hébergés sur la plateforme infonuagique.

Plusieurs personnes rapportent sur les réseaux sociaux avoir reçu un courriel de Google indiquant que certaines vidéos de Google Photos ont été incorrectement exportées vers les archives d’autres utilisateurs et utilisatrices et qu’ une ou plusieurs des vidéos de [leur] compte Google Photos sont touchées par ce problème . Le bogue en question est survenu entre le 21 et le 25 novembre 2019 avant d’être réglé par Google. Il aurait touché moins de 0,01 % des gens qui se sont servis de la fonctionnalité Takeout lors de cette période, selon le site spécialisé 9to5Google. Un effet secondaire du bogue est que les copies de fichiers téléchargées à l’aide de Takeout entre le 21 et le 25 novembre 2019 sont incomplètes. Google conseille donc aux personnes affectées de refaire le processus. Offert depuis 2015, Google Photos offre gratuitement un stockage infonuagique illimité de photos et vidéos en bas d'une certaine résolution. En revanche, celles-ci servent à entraîner les algorithmes d’apprentissage machine de ce géant du web. À lire aussi : Il est maintenant possible de rechercher du texte affiché sur vos images dans Google Photos

