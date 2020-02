Retraite Québec impose une pénalité discriminatoire à des personnes handicapées

Au Québec, une personne qui a cotisé au Régime de rentes du Québec et qui est déclarée invalide peut toucher la rente d’invalidité de Retraite Québec. À l’âge de 65 ans, cette rente d’invalidité est convertie en rente de retraite.

Mais les bénéficiaires ayant touché une rente d’invalidité entre l’âge de 60 et 65 ans, comme c’est le cas de Richard McLean, se voient imposer une pénalité pouvant atteindre 36 % de leurs prestations.

En fait, on leur impose la même pénalité que celle imposée à ceux qui ont décidé de prendre une retraite anticipée. Pourtant, cette pénalité, lorsqu’elle est appliquée aux prestataires d’une rente d’invalidité, a été jugée discriminatoire par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans un avis publié en février 2017.

La différence ici c’est que les personnes qui ont choisi de prendre leur retraite entre 60 et 65 ans, ça vient d’un choix. Ce n’est pas le cas des personnes qui bénéficient d’une rente d’invalidité , souligne Me Stéphanie Fournier, avocate à la Commission des droits de la personne.

C’est malheureusement des circonstances hors de leur contrôle qui font en sorte qu’elles ne sont plus en mesure de gagner leur vie. Me Stéphanie Fournier

En plus de juger cette pénalité discriminatoire, la Commission des droits de la personne avait également recommandé de l'abroger, recommandation qui n’a pas été suivie par le gouvernement.

L’Office des personnes handicapées qui s’est également penché sur la question en janvier 2017, a conclu que la pénalité occasionne une baisse importante du revenu et a proposé son retrait.

Un AVC qui fait tout basculer

Richard McLean était un homme actif qui a notamment parcouru les États-Unis comme camionneur. Il voit sa vie basculer à l’âge de 50 ans : après une journée de travail, il est victime d’un AVC.

Sa conjointe, Danielle Drolet, se rappelle : C'est notre bogue de l'an 2000. Tout le monde avait peur que les avions tombent, [...] que les ordinateurs sautent. Ben nous autres, c'est lui qui a sauté. C'est son ordinateur qui a sauté.

Richard McLean Photo : Radio-Canada / La facture

Paralysé partiellement, incapable de marcher, de parler ni même, pendant un moment, de se nourrir seul, la route de la réhabilitation est longue. Mais malgré des progrès, les séquelles sont importantes. M. McLean ne pourra plus jamais marcher. Il est déclaré invalide à l’âge de 51 ans.

La condition physique de M. McLean oblige le couple à vendre sa maison, à se relocaliser dans un appartement mieux adapté. Pendant deux ans, Richard McLean doit vivre en CHSLD tant les soins requis par son état de santé étaient importants. Deux années pendant lesquelles ils épuisent leurs économies et leurs REER.

Puis, à 65 ans, c’est le choc et l’incompréhension. M. McLean constate une baisse significative du montant de sa rente de retraite qui remplace sa rente d’invalidité. Il évalue la perte à environ 4000 $ par année.

Danielle Drolet et Richard McLean, en compagnie de son chien d'assistance. Photo : Radio-Canada / La facture

Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas travaillé; tu es invalide. Pourquoi perds-tu cet argent-là? Danielle Drolet, conjointe de M. McLean

S’attaquer aux plus vulnérables

Des cas comme celui de M. McLean, Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc), en voit régulièrement. Il se bat depuis des années pour faire retirer cette pénalité.

Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec. Photo : Radio-Canada / La facture

On s’attaque à des personnes qui sont déjà vulnérables et c’est complètement inacceptable et il faut absolument que cela change. Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec

En 1997, la mesure avait été annoncée par la ministre de la Sécurité du revenu, Louise Harel, dans le but de renflouer les coffres de l’État et d’offrir une plus grande équité envers tous les travailleurs.

Pour M. Zelaya, la justification du gouvernement ne tient pas la route. « La raison, c’est qu’on nous dit qu’on voulait être juste avec tout le monde et équitable. C’est une équité qui est, à mon avis, inacceptable. »

Perte compensée?

Selon Retraite Québec, qui nous a répondu par courriel, les pertes financières engendrées par la pénalité sont généralement compensées par le programme de la Sécurité de la vieillesse provenant du gouvernement fédéral. Toujours selon Retraite Québec, cette compensation aurait donc pour effet d’annuler la pénalité provinciale.

Une affirmation contredite par M. Zelaya, qui a analysé la situation de plusieurs bénéficiaires touchés et qui a constaté que la pénalité n’était pas compensée entièrement par le programme fédéral.

Retraite Québec a refusé de nous accorder une entrevue en raison de la contestation de la pénalité devant le Tribunal administratif du Québec.

Stéphanie Fournier, avocate à la Commission des droits de la personne. Photo : Radio-Canada / La facture

Me Fournier, de la Commission, va plus loin et questionne l’argument de Retraite Québec.

« Est-ce que c’est une bonne justification de la part de l’État de dire : “On peut se permettre de désavantager des personnes sur la base de leur handicap dans une mesure législative en disant de toute façon il y a un autre palier [de gouvernement] qui pourra peut-être venir équilibrer ou rétablir le tout”? »

Pour Richard et sa conjointe, cette justification de Retraite Québec n’est pas valable puisque la pension de la Sécurité de la vieillesse, tout le monde y a droit à partir de 65 ans.

Les accidentés de la route touchés Cette pénalité affecte également les personnes qui reçoivent l’indemnité de remplacement du revenu versée par la SAAQ entre l’âge de 60 et 65 ans. Sans que les accidentés de la route soient mis au courant, une portion de l’argent qu’ils reçoivent de la SAAQ provient de la rente d’invalidité du Régime de rente du Québec, ce qui a donc un impact négatif sur le montant de leur rente de retraite.

Une nouvelle contestation

Une nouvelle contestation de cette pénalité a été déposée devant le Tribunal administratif du Québec par un groupe de bénéficiaires pénalisés.

Me Sophie Mongeon est l’une des avocates dans ce dossier. Si plusieurs contestations ont déjà eu lieu, ce sera la première depuis le dépôt de l’avis de la Commission des droits de la personne.

Me Mongeon explique que ce sera la première fois qu’on pourra invoquer le caractère discriminatoire de la pénalité. Elle y voit une lueur d’espoir.

La Commission des droits de la personne a d’ailleurs obtenu l’autorisation d’intervenir dans cette cause. La date d’audience n’a toujours pas été fixée.

Le Québec est la seule province à imposer une telle pénalité, affirme Walter Zelaya. En effet, selon Emploi et développement social Canada, le Régime de pension du Canada, qui s’applique à toutes les provinces à l’exclusion du Québec, n’impose pas de pénalité lors de la conversion d’une pension d’invalidité à une pension de retraite.