Un avocat radié du Barreau du N.-B. fait face à des accusations criminelles

Il fait face à des accusations de complot, de trafic de stupéfiants, de possession de marijuana dans le but d'en faire le trafic et de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic, selon Éloïse Cossette, porte-parole de Sûreté du Québec en Mauricie.

Éric Aucoin a été radié du Barreau du Nouveau-Brunswick de façon permanente. Un comité disciplinaire du Barreau l'a reconnu coupable de 12 accusations de conduite répréhensible en novembre 2015.

Avis de radiation pour Éric Aucoin Le 12 novembre 2015, un sous-comité de discipline du Barreau a ordonné qu’Éric Aucoin de Moncton,(N.-B.) soit radié du Barreau, à compter du 12 novembre 2015, conformément à l'alinéa 60(1)d) de la Loi de 1996 sur le Barreau. Éric Aucoin a été trouvé coupable d’une conduite répréhensible pour avoir enfreint les chapitres 1 (L’intégrité), 2 (La compétence), 3 (La qualité des services), 4 (La consultation), 6 (Conflit d’intérêts entre clients), 9 (Les honoraires), 15 (Les collègues), 19 (La profession), 20 (L’administration de la justice) et 23 (Évite toute conduite douteuse) du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau Brunswick ainsi que les règles 2, 3 et 4 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie. Source : Barreau du Nouveau-Brunswick

Le directeur général du Barreau du Nouveau de l'époque, Marc Richard, avait expliqué que deux accusations de nature criminelle pesaient contre l'avocat de Moncton, dont la plus importante était d'avoir entravé à la justice.

