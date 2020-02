Un nom français pour la Coalition for a Liveable Sudbury

Les membres de la Coalition for a Liveable Sudbury ont choisi lundi soir un nom français officiel. Si ce dernier est ratifié par le conseil d’administration, l’organisme sera aussi connu sous le nom de Coalition Bien-Vivre Sudbury.

Lors de leur réunion, les membres ont évalué une dizaine d’options avant d’opter pour Coalition Bien-Vivre Sudbury. Ils tenaient à garder le mot coalition dans la version française du nom parce qu’ils trouvaient que le mot représentait bien le regroupement qu’ils forment.

L’une des membres principales de l’organisme, Christine Caveen, estime qu’un nom français facilitera surtout le recrutement de nouveaux membres francophones.

Je pense que dans la communauté francophone, il y a un grand intérêt pour tout ce qui est lié avec la durabilité, le bien-être, l’équité sociale, toutes ces questions-là. C’est une communauté qui est très ouverte à ça [...], qui s’intéresserait énormément à connaître ce qu’on fait , note-t-elle.

Si on va communiquer en français avec les francophones, ça montre qu’on est un organisme qui est à la fois francophone et anglophone. Christine Caveen, membre principale de la Coalition for a Liveable Sudbury

L’organisme doit aussi vérifier les modalités de production d’un nouveau logo avant d’adopter le nom français.

La Coaliton for a Liveable Sudbury veut entreprendre une série de présentations scolaires pour sensibiliser les élèves aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La mission principale de la Coalition for a Liveable Sudbury, fondée en 2006, est de faire du Grand Sudbury un endroit plus vert, en santé et engagé.

Une tournée scolaire sur les changements climatiques

Pour la première fois, l’organisme songe aussi à effectuer une tournée des établissements scolaires de la région afin de sensibiliser les élèves aux effets des changements climatiques.

L’initiative, qui se déploierait sous la forme de présentations en salle de classe, vise à illustrer auprès des jeunes des notions comme le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre et la carboneutralité.

Christine Caveen est membre principale de la Coalition for a liveable Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour Mme Caveen, cibler les élèves dès le bas âge pourrait surtout servir à contrer la désinformation.

Cette génération-là est une génération qui s’intéresse à ce qui se passe avec les changements climatiques. Mais aussi, ce qu’on cherche à faire, c’est de semer l’espoir. On parle d’urgence climatique, de catastrophes, mais on ne veut pas que les jeunes paniquent. Il y a des choses qu’on peut faire, on l’a déjà fait à Sudbury avec le reverdissement , fait-elle savoir.

C’est de leur dire que c’est possible, qu’on peut y arriver. Il faut qu’on travaille ensemble, mais il faut des gens informés pour cela, qui ont la bonne information. Christine Caveen, membre principale de la Coalition for a Liveable Sudbury

La tournée scolaire devait être amorcée en mars, mais la coalition anticipe des retards en raison des moyens de pression des syndicats d’enseignants contre le gouvernement provincial.