Le campus anglophone du cégep de la Gaspésie à Montréal est-il trop populaire?

Le cégep se défend d’avoir fait quoi que ce soit de mal, et argue qu'il a simplement saisi l’occasion de faire augmenter son nombre d’inscriptions.

Si ce n’était pas le cégep de la Gaspésie et des Îles qui avait saisi cette opportunité, ça aurait été un autre cégep, de l’île de Montréal. On a été tout simplement un peu plus rapide.

L’Aut’journal, une publication indépendantiste, a mis les projecteurs sur la situation il y a quelques jours, en rapportant qu’il y avait en 2018-2019 près de 1600 étudiants internationaux inscrits au Cégep de la Gaspésie et des Îles, un chiffre qui équivaut à plus de 10 % de la population de la ville de Gaspé. L’année précédente, il y en avait moins de 300.

Et cette année, ils sont un peu plus de 1800 étrangers sur un total de 2200 étudiants.

Cette progression est attribuable à l’ouverture en 2015 d’une antenne anglophone du cégep dans le quartier Ahuntsic, dans le nord de la métropole. Celle-ci compte deux fois plus d’élèves inscrits que les quatre autres campus de l’institution mis ensemble.

L’offensive du Cégep de la Gaspésie et des Îles vise les étudiants internationaux, en particulier ceux de Chine et d’Inde, pays où il a même ouvert un bureau de recrutement.

Le cégep signale qu’il n’a pas pour autant diminué son offre en français.

Si aucun cours n’est donné en français dans la succursale montréalaise du cégep, M. Vachon souligne que cette donne va bientôt changer, car l'établissement compte recruter des élèves dans des pays où une partie de la population parle français, notamment en Amérique du Sud et en Asie.

Pour le moment, la section du site web du cégep qui s'adresse aux étudiants internationaux n’est proposée qu’en anglais, ce qu'a déploré mardi le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Ce qui me dérange, ce n’est pas le nombre de kilomètres entre la Gaspésie et Montréal. C’est l’information qu’ils donnent pour recruter des étudiants et c’est le fait que ce soit exclusivement en anglais. Et on va s’attaquer à ces deux choses-là.

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur